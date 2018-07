divulgação Pokémon GO recebeu uma atualização que permite capturar novos personagens

Após perder o impacto da estreia, o game Pokémon Go começou a lançar novidades em relação aos monstrinhos. Desenvolvedora do game, a Niantic confirmou a chegada dos pokémons da segunda geração ao jogo. Por enquanto, no entanto, os monstrinhos poderão ser encontrados apenas em ovos e devem começar a aparecer no jogo ainda nesta segunda-feira.

Segundo o anúncio oficial da empresa, os primeiros pokémons da segunda geração adicionados ao game vêm da região de Johto e incluem Pichu e Togepi, além de "vários outros que não tiveram a identidade revelada". Segundo a desenvolvedora, novas criaturas serão adicionadas ao Pokémon Go ao longo dos próximos meses.

Além disso, existirá uma versão especial do Pikachu, que virá com um gorro de Papai Noel. Apesar de parecer apenas uma brincadeira, este tipo de pokémon poderá se tornar valioso quando for implementado o sistema de trocas.

Ainda não há maiores informações sobre os novos pokémons da segunda geração no game.

Lançado em julho deste ano, o jogo fez um grande sucesso em seu lançamento. No entanto, com o passar do tempo, o jogo começou a perder o fôlego e a apostar em atualizações. Recentemente, por exemplo, o game deixou mais fácil a captura de pokémons mais difíceis e começou a fazer eventos especiais.