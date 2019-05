Jason Henry/The New York Times Em breve, com um serviço de nuvem, será possível reunir em um só lugar os Pokémons capturados em vários jogos diferentes

Em evento nesta terça-feira, 28, a Pokémon Company anunciou que novos jogos, aplicativos e serviços chegarão em breve ao mundo dos games de Pokémon. Entre as novidades, estão o serviço de nuvem Pokémon Home, o jogo de celular Pokémon Masters e o game Detetive Pikachu para Nintendo Switch.

O Pokémon Home vai permitir que usuários reúnam em um só lugar os Pokémons capturados em vários jogos diferentes. Será possível gerenciar a coleção de Pokémons e negociá-los com amigos. O Pokémon Home conecta-se com vários títulos de jogos da empresa, como Pokémon Go, Pokémon Let's Go, Pokémon Bank, e também os próximos jogos Pokémon Sword e Pokémon Shield. Segundo a empresa, serviço deve ser lançado em 2020.

O Pokémon Masters é o próximo jogo do Pokémon para celulares. Ainda não há detalhes sobre o game, mas a empresa disse que os jogadores experimentarão “um novo tipo de Pokémon na batalha”. O jogo deve ser lançado ainda este ano.

Aproveitando o lançamento do filme “Pokémon: Detetive Pikachu”, a Pokémon Company anunciou que tem planos de criar um novo jogo da série de videogames Detetive Pikachu, desta vez para o console Nintendo Switch. Segundo a empresa, o novo jogo será a continuação da história do game Detetive Pikachu do Nintendo 3DS.

Na ocasião, também foi anunciado o novo aplicativo Pokémon Sleep, em que as horas de descanso do jogador farão parte do game. Confira mais informação sobre o jogo Pokémon Sleep.