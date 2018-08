EA Sports Uma das duas grandes franquias que disputam atualmente o mercado de jogos de futebol, FIFA 18 foi lançado em 2017, mas neste ano recebeu um pacote de conteúdo extra com todas as seleções, jogadores e estádios da Copa do Mundo 2018

Nem todo mundo poderá acompanhar presencialmente a Copa do Mundo 2018, mas quem não for para a Rússia não precisa se sentir distante do futebol. Muitos jogos de videogame disponíveis para os mais diversos consoles e para PCs podem fazer você se sentir no Mundial da Rússia sem sair de casa.

Quando se fala em videogames de futebol, a primeira lembrança que vem à mente da maior parte das pessoas tem a ver com as duas principais franquias atuais de simuladores do esporte bretão: Pro Evolution Soccer e FIFA. Esse último, inclusive, conta com uma expansão licenciada da Copa do Mundo.

Mas nem só de PES e FIFA se faz futebol virtual. Embora essas sejam as duas maiores séries no estilo, há muitos outros jogos que podem satisfazer gostos variados e entreter até mesmo quem não gosta de videogames esportivos.

Confira nossa lista de games para quem quer entrar no clima da Copa do Mundo: