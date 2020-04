Sony/Divulgação Sony revela detalhes do novo controle do PlayStation

Na terça-feira, 7, a Sony revelou, em um post no blog oficial do PlayStation, o controle sem fio para seu mais novo console, o PlayStation 5, que deve sair no fim do ano. O controle foi batizado de DualSense, inaugurando uma nova linhagem de nome para os acessórios, que eram chamados de DualShock desde o primeiro PlayStation.

No texto, a empresa revela que o sucesso do DualShock 4, controle do PlayStation 4, foi uma base para a abordagem que tiveram com o novo dispositivo. Um dos focos do controle foi a imersão pelo tato do jogador.

Uma das funcionalidades incluídas para isso foram os gatilhos L2 e R2 adaptáveis, que vão identificar quando o jogador aplicar maior ou menor pressão ao apertá-los. Outra novidade foram os sensores hápticos, que farão o controle vibrar de forma mais realista de acordo com a ação no jogo, como um carro passando por uma estrada de terra ou lama, por exemplo.

Botão Create

Outro ponto que sofreu mudanças foi o botão Share, que não está presente nessa versão. Em seu lugar, foi adicionado o botão Create, que deve expandir sobre o conceito de compartilhar conteúdo e jogatinas online mais facilmente. Novas informações serão reveladas em breve.

O DualSense mantém a bateria recarregável e agora terá também um microfone embutido para que os jogadores possam se comunicar sem o uso de um headset. Mesmo com todas essas novidades, a Sony assegura que o dispositivo é mais leve do parece nas imagens divulgadas.

Novo design, novas cores

Outra coisa que chamou a atenção foi o novo design do controle, que agora terá uma parte branca e uma preta. Essa é uma diferença bem grande em relação aos controles DualShock, que tinham sempre uma cor única, com exceção de algumas edições especiais.

Na publicação, a empresa promete maior ergonomia e uma sensação de que o controle seja “uma extensão dos jogadores - ao ponto de eles esquecerem que estão segurando um controle”.

Nas redes sociais, o visual do DualSense foi comparado a diversas referências da cultura pop, desde Eva, personagem de Wall-E, até o capacete dos soldados rebeldes de Star Wars. Outros usuários fizeram mock-ups de como seria o controle em outras cores.