Reprodução/Rockstar Games Dan Houser segue no cargo ate 11 de março

Dan Houser deixará o comando da Rockstar Games, estúdio de jogos que fundou em 1998 com seu irmão, Sam Houser. O anúncio foi feito pela publisher Take-Two Interactive, que comanda a desenvolvedora. A saída foi divulgada por comunicado nesta terça-feira, 4, e informa que o responsável pelo game Grand Theft Auto (GTA) deixa o cargo no dia 11 de março.

Houser é, atualmente, vice presidente da área criativa e, além do GTA – série mais bem sucedida da história dos games em termos financeiros – tem no currículo o jogo Red Dead Redemption. A saída acontece depois de um longo período de recesso, iniciado no começo de 2019, sem que as causas fossem reveladas.

Olivier Laban-Mattei/AFP GTA se tornou o game com maior sucesso financeiro no setor

"Após um período estendido de folga que começou na primavera de 2019, Dan Houser, vice presidente e criador na Rockstar Games, deixará a companhia. Seu último dia será em 11 de março de 2020. Somos extremamente gratos por suas contribuições. A Rockstar Games fez alguns dos jogos mais aclamados e bem-sucedidos, uma comunidade global de fãs apaixonados e um time incrivelmente talentoso, que continuará focado nos projetos atuais e futuros", afirmou a Take-Two em comunicado.

O anúncio fez as ações da Take Two serem negociadas em queda de mais de 4% no mercado nesta quarta-feira, 5. Para o analista Joel Kulina, da Wedbush Securities, a saída de Houser já era esperada, por conta do recesso, mas afeta a empresa. "Houser e seu irmão Sam eram as principais mentes criativas da companhia. Eles aumentavam o risco de execução dos projetos, mas também eram brilhantes", disse o analista em nota enviada a investidores na manhã desta quarta.