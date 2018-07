Robert Galbraith/Reuters Palmer Luckey, criador do Oculus Rift, mostra os controles Oculus Touch em uma conferência na Califórnia

Palmer Luckey, cofundador da Oculus VR e o homem por trás dos primeiros conceitos dos óculos de realidade virtual Oculus Rift, decidiu deixar o Facebook. Nesta sexta-feira, 31, Luckey terá seu último dia de trabalho na empresa, que comprou a Oculus VR por US$ 2 bilhões em 2014.

Em um comunicado oficial, o Facebook disse que "sua ausência será muito sentida, e que o legado de Luckey vai além da Oculus, ajudando a criar uma indústria inteira". Questionados se a saída de Luckey foi voluntária, os porta-vozes do Facebook nos Estados Unidos se negaram a responder.

A saída acontece pouco tempo depois do aniversário de 1 ano do lançamento da versão comercial do Oculus Rift, principal produto da empresa até aqui. No entanto, de lá para cá Luckey se envolveu em inúmeras polêmicas – a principal delas, envolvendo o empreendedor em doações a um grupo de extrema direita, chamado Nimble America. que usou táticas preconceituosas contra a campanha de Hillary Clinton à presidência norte-americana.

A polêmica aconteceu em setembro do ano passado: depois da doação de US$ 10 mil ser revelada, Luckey pediu desculpas. "Contribuí com US$ 10 mil à Nimble America porque acreditava que era um grupo com boas ideias. Sou um libertário. Minhas ações não representam a Oculus", disse o executivo, em uma publicação no Facebook.

Duas semanas depois das desculpas, a Oculus organizou a terceira edição de sua conferência anual para desenvolvedores. Se nas duas primeiras Luckey teve papel central, dessa vez os holofotes ficaram com Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook.

Além disso, em janeiro deste ano, Luckey foi acusado – ao lado de John Carmack, diretor de tecnologia da Oculus – de roubar tecnologias da editora de games ZeniMax para criar o Oculus Rift. O processo acabou acarretando uma multa de US$ 500 milhões ao Facebook.

História. O Oculus Rift foi um dos primeiros dispositivos para realidade virtual criados em todo o mundo. Feito pela startup Oculus e criada pelo norte-americano Palmer Luckey, o projeto foi colocado em financiamento coletivo no Kickstarter em 2012, arrecadando mais de US$ 2,4 milhões.

Após quatro anos de desenvolvimento, os óculos de realidade virtual Oculus Rift foram entregues aos primeiros usuários em 28 de março de 2016. Para marcar a data, o presidente executivo da empresa Oculus, Palmer Luckey, quis entregar o aparelho pessoalmente ao primeiro comprador, o desenvolvedor de games Ross Martin, no estado norte-americano do Alasca.