O estúdio responsável pelo hit dos celulares Pokémon Go, a Niantic, disse nesta quarta-feira, 16, que recebeu US$ 245 milhões em uma nova rodada de financiamento, liderada pelo fundo IVP. Com os aportes, a empresa está avaliada em cerca de US$ 4 bilhões.

A terceira rodada de financiamento da empresa também teve participantes dos fundos aXiomatic Gaming, Battery Ventures, Causeway Media Partners, CRV, and Samsung Ventures, disse a empresa. Hoje, a Niantic trabalha em parceria com a Warner para desenvolver um novo jogo de realidade aumentada, dessa vez inspirado no universo do bruxo Harry Potter.

No game, que usará locações da vida real, da mesma forma que Pokémon Go, os jogadores poderão fingir que são bruxos e soltar feitiços por aí. Fundada em 2015, a Niantic nasceu dentro do Google e foi fundada pelo veterano da empresa de buscadores John Hanke, que comandou a divisão de mapas da gigante americana.

"É uma rara oportunidade de se unir a uma empresa que já tem lucro hoje", disse Sandy Miller, do fundo IVP. "É por isso que estamos empolgados com a Niantic."