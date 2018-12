REUTERS/Paul Hanna John Hanke é o criador do jogo Pokémon Go

A Niantic, criadora do jogo Pokémon Go, está no processo de uma rodada de investimento que pode levar a empresa a valer US$ 3,9 bilhões. A informação é do Wall Street Journal, que conversou com pessoas familiarizadas com o assunto. Desde 2016, o aplicativo do Pokémon foi baixado mais de 800 milhões de vezes, segundo a Niantic, sendo que este ano, no período de março a setembro, o jogo teve um crescimento de 35% em usuários ativos.

De acordo com a reportagem, o investimento terá valor de US$ 200 milhões e será liderado pela empresa de capital de risco IVP, com participação da Samsung e da aXiomatic Gaming.

Não seria a primeira vez que a Niantic recebe um investimento desse tamanho. Em novembro do ano passado, a criadora de Pokémon Go levantou US$ 200 milhões em investimento, enquanto se preparava para lançar um jogo baseado no mundo do Harry Potter. A rodada foi liderada pela empresa de capital de risco Spark Capital, e foi inicialmente noticiada pelo Wall Street Journal.