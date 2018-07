Activision O último game da saga Call of Duty foi Infinite Warfare, lançado em novembro de 2016

Se você é daqueles fãs de games que torce o nariz para Candy Crush, é melhor rever seus conceitos: a King, produtora do game para dispositivos móveis lançado em 2013, anunciou nesta quinta-feira, 6, que está produzindo um game para celulares e tablets de Call of Duty, franquia de tiro da Activision é um dos games mais populares da atualidade.

Em seu site, a King procura profissionais para fazer parte de sua equipe e criar o jogo. "O time fará vários protótipos, terá a liberdade de pensar fora da caixa, e será incentivado a exercitar sua experiência em maneiras diferentes, para criar resultados surpreendentes", diz o anúncio da vaga.

Tanto a King como a Activision, editora responsável por Call of Duty, fazem parte do mesmo grupo, a Activision-Blizzard – que comprou a produtora de Candy Crush em novembro de 2015 por US$ 5,9 bilhões.

A compra faz parte da estratégia da Activision de fortalecer seu portfólio de jogos para dispositivos móveis, área na qual a empresa tem pouca presença. Os planos da Activision não param por aí: a empresa também sonha, há algum tempo, em fazer um filme baseado na sua série de jogos de tiro.