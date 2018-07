Divulgação Star Wars: Battlefront, feito pela DICE, foi o último game lançado pela EA com base na saga Star Wars

Em evento realizado para comemorar o Star Wars Day (data que brinca com a semelhança fonética entre “May the 4th” e “May the Force be with you”, frase em inglês traduzida no País como "Que a Força esteja com você") nesta quarta-feira, 4, a Respawn Entertainment, criadora de Titanfall afirmou estar desenvolvendo um novo jogo do universo Star Wars para a Electronic Arts.

Quem está na linha de frente do projeto é Stig Asmussen, ex-diretor de God of War, que entrou para a Respawn após sair da Sony Entertainment Santa Monica, em 2014. Asmussen descreveu o novo título como um jogo em terceira pessoa com elementos de aventura e destacou a paixão que sente por Star Wars. “Nós prometemos respeitar o legado da franquia o tempo todo. E esse fato será reforçado como um dos principais pilares da empreitada.”

Asmussen também ressaltou a importância de manter a linha de inovação presente em Titanfall, pensando em experiências inovadoras com mecânicas jamais vistas. O universo da saga, segundo ele, abre inúmeras possibilidades de caminhos e tem um potencial incrível do ponto de vista do design.

Apesar da baixíssima quantidade de detalhes, o anúncio vai de acordo com a estratégia adotada pela Disney, dona das marcas Lucasfilm e Lucasarts, de licenciar a produção de jogos sobre a saga para a EA, responsável por escolher as desenvolvedoras que criarão os novos games. Além da Respawn, nomes como Visceral Games, DICE, Capital Games, Motive e BioWare fazem parte desse time.

O último game com a temática de Star Wars lançado pela EA foi Star Wars: Battlefront, feito pela DICE, em 2015. Leia mais sobre o game no blog Modo Arcade, de João Coscelli.