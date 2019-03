Microsoft Games Lançado em 2017, o Cuphead era um jogo exclusivo da Microsoft

O jogo Cuphead chegará em breve ao Nintendo Switch. A informação foi confirmada pela empresa japonesa nesta quarta-feira, 20. Ela também revelou uma lista extensa de novos jogos indie, feitos por desenvolvedores independentes, para o console.Cuphead chegará ao Switch no dia 18 de abril.

Lançado em 2017, Cuphead era um jogo exclusivo da Microsoft. No anúncio desta quarta-feira, a Nintendo agradeceu aos colegas da Microsoft por tornar possível o suporte do game no Switch.

A Microsoft anunciou que vai implementar o serviço de jogos online Xbox Live no Switch e Cuphead vai ser usado nessa transição.

Também compõem a lista de novidades os jogos Cadence of Hyrule, ligado à franquia Zelda, e o terceiro game da série Stranger Things.

Confira a lista completa:

Cuphead

Overland

My Friend Pedro

Neo Cab

The Red Lantern

Dark Wood

Katana Zero

Rad

Creature in the Well

Blood Roots

Pine

Vlambeer

Swimsanity

Blaster Master Zero 2

Stranger Things 3

Cadence of Hyrule