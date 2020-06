Andrew Harrer/Bloomberg Epic Games tem aproveitado o sucesso do Fortnite durante a quarentena causada pelo coronavírus

A Epic Games, empresa de games que é dona de títulos como Fortnite, está levantando uma rodada de investimentos que busca captar até US$ 750 milhões, informou a agência de notícias Bloomberg, nesta terça-feira, 16. Na rodada, a empresa, que recentemente adquiriu o app Houseparty, que integra jogos em videochamadas em grupo, pode ser avaliada em até US$ 17 bilhões, disseram fontes próximas ao assunto.

Entre os investidores já garantidos no aporte estão a T. Rowe Price Group e Baillie Gifford, que se juntam à outros já presentes em rodadas anteriores da empresa, como a KKR & Co. Segundo as fontes ouvidas pela Bloomberg, a nova avaliação da Epic Games pode resultar em um aumento de valor significativo em relação ao último levantamento feito em 2018, que estimou o valor da startup em US$ 15 bilhões.

Ainda, segundo as mesmas fontes, como a rodada ainda não está finalizada, alguns detalhes podem mudar até o fim da captação, mas as apostas são positivas para a Epic Games. Com sucesso entre jogadores, a startup é dona do Fortnite, um jogo de batalha pela sobrevivência que tem se tornado ainda mais popular durante a quarentena causada pelo coronavírus.

Além disso, a startup está utilizando a plataforma interativa do game para promover outras atividades, como participação de artistas. Um exemplo foi a participação do rapper americano Travis Scott, em um show virtual no Fortnite que reuniu quase 28 milhões de pessoas assistindo ao vivo em maio.