A empresa de videogames Take-Two Interactive anunciou nesta segunda-feira, 10, a compra da desenvolvedora Zynga, famosa pelo jogo FarmVille. O acordo envolveu US$ 12,7 bilhões.

Juntas, as duas empresas vão unir forças no universo dos games. A Take-Two Interactive tem como principal mercado os consoles e jogos de computador, enquanto a Zynga atua em games para celular – muitos consumidores, que estavam grudados em seus consoles durante o pico da pandemia, agora mudaram para os jogos móveis, optando por jogar em trânsito.

"Esta combinação estratégica reúne nossos melhores consoles e franquias de PC, com uma plataforma móvel de publicação diversificada e líder de mercado que tem uma história rica de inovação e criatividade", disse o presidente executivo da Take-Two, Strauss Zelnick, em comunicado nesta segunda. “À medida que combinamos nossos negócios complementares e operamos em uma escala muito maior, acreditamos que entregaremos um valor significativo para ambos os acionistas.”

Entre os títulos da Take-Two Interactive estão jogos populares como Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, NBA 2K, BioShock, Borderlands, Civilization e Mafia. Além do jogo de simulação de fazenda FarmVille, a Zynga tem em seu portfólio nomes como CSR Racing, Empires & Puzzles, Golf Rival, Harry Potter: Puzzles & Spells, Words With Friends and Zynga Poker.

Com força no Facebook, o FarmVille foi lançado em 2009 e atingiu em menos de dois meses o número de 10 milhões de usuários ativos diariamente. O jogo foi encerrado na rede social em 2020.

A aquisição deve ser concluída durante o trimestre encerrado em junho e está sujeita à aprovação dos acionistas de ambas as empresas e também de aprovações regulatórias./ COM REUTERS