Nesta semana, durante o sucesso de Pokémon Go, um dado chamou a atenção de usuários em todo o mundo: o game da Nintendo superou o aplicativo de namoro Tinder em número de aparelhos instalados. De acordo com a consultoria SimilarWeb, o game já pode ser encontrado em 5,16% dos aparelhos com sistema operacional Android nos Estados Unidos, enquanto o Tinder está em 2%. Em entrevista ao Estado, o porta-voz do Tinder para a América Latina, Andrea Iorio, afirmou que o crescimento do jogo é impressionante e que a realidade aumentada deve ser considerada por todos — inclusive pelo Tinder.

"O Pokémon Go é para qualquer usuário, o Tinder só para solteiros", afirma Iorio. "Mas ainda assim é impressionante o que eles conseguiram. Temos 4 anos de vida e o Pokémon Go tem apenas uma semana. Isso nos faz entender que a realidade aumentada é o futuro."

O executivo não descarta que a realidade aumentada seja adotada pelos aplicativos de paquera. "Não temos planos concretos ainda de usar realidade aumentada, mas precisamos entender como essas tecnologias podem nos ajudar a transmitir mais informações dos usuários. Elas também podem ajudar a tornar mais tangível para as pessoas quem você é, indo além da foto e de uma descrição no perfil."

A realidade aumentada é uma tecnologia que permite ver projeções de conteúdo virtual no mundo real, por meio de óculos preparados para isso – como o HoloLens, da Microsoft – ou outros dispositivos, como na tela de um smartphone. No Pokémon Go, o jogador consegue ver em seu celular animações de "monstrinhos" que se movimentam no ambiente do mundo real, como as ruas de uma cidade ou o mar. Os personagens mostrados para o jogador variam de acordo com a localização do aparelho, monitorada em tempo real pelo jogo.

'Febre'. O jogo para smartphones foi lançado na última terça-feira, 5, na Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. O Pokémon Go permite que usuários capturem pokémons usando um sistema de realidade aumentada. Ou seja: a pessoa deverá sair de casa, literalmente, para caçar os "monstrinhos" pela sua cidade.

O sucesso do game foi tão grande que a Nintendo viu seu valor de mercado aumentar em mais de US$ 9 bilhões em apenas dois dias. Alguns desafios, porém, já surgiram com o sucesso: pesquisadores descobriram que, ao instalar o jogo, a criadora do jogo ganhava permissão total de acesso à conta do Google dos jogadores. O Google e a Niantic, desenvolvedora do game, já falaram que estão resolvendo o problema. Na Austrália, a explosão no número de usuários gerou reclamações de jogadores, que enfrentam dificuldades para se conectar ao game.