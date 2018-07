Em busca do tempo perdido: essa é a melhor definição de como foi a conferência da Microsoft na E3 2016. Bastante atrás da rival Sony na guerra dos consoles, a dona do Xbox One usou todas as suas armas para mostrar o que planeja para os games nos próximos anos: entre os destaques, estão os dois novos modelos do Xbox One – o Xbox One S, que chega em agosto a partir de US$ 299, e o potente Project Scorpio, para o fim de 2017 – e diversas inovações na Xbox Live, misto de loja e rede para partidas online entre jogadores.

Outro ponto alto da apresentação foi o reforço da integração entre o Xbox One e o Windows 10, com o surgimento do Xbox Play Anywhere: trata-se de um novo sistema que vai unir os jogadores do Xbox One e do Windows 10. Quem comprar uma cópia digital de um jogo do Xbox One poderá jogar também no computador, com sistema de progressão atualizado entre as duas plataformas – isso é, será possível jogar a fase 1 de um determinado título no Xbox One e, depois, continuar na fase 2 no PC.

Todos os principais lançamentos exclusivos da Microsoft para o segundo semestre de 2016 contarão com a tecnologia – incluindo o novo capítulo da saga Gears of War (previsto para 11 de outubro), o jogo de corrida Forza Horizon 3 (que será lançado em 27 de setembro e terá uma bela ambientação na Austrália), o game de luta Killer Instinct, o novato ReCore (que sai em 13 de setembro e é do mesmo criador da série Mega Man) e o independente Cuphead (ainda sem data de lançamento específica, mas que deve chegar ao mercado em 2016).

Por falar em jogos independentes, vale destacar a grande atenção que a Microsoft deu para eles em seu evento: através do programa ID@Xbox, diversos títulos inovadores e feitos "a baixo custo" devem chegar para a plataforma em breve. É o caso de Inside, novo game dos criadores do clássico Limbo (que, a partir dessa segunda-feira, está de graça para todo mundo que tem um Xbox One), de Yooka-Laylee, dos mesmos criadores de Banjo-Kazooie, e de Bloodstained, sucessor espiritual do clássico Castlevania. Outro jogo que chega em breve ao videogame da Microsoft é Stardew Valley, sensação dos PCs neste início de 2016 ao recuperar o espírito de Harvest Moon, "jogo da fazendinha do Nintendo 64".

Além disso, a Microsoft revelou mais detalhes sobre uma série de jogos que tinham sido anunciados no ano passado: é o caso do multiplayer de piratas Sea of Thieves, da Rare (a mesma de Banjo-Kazooie e Perfect Dark), do novo game de Hideki Kamiya (responsável por Devil May Cry), Scalebound, previsto para 2017, e o multiplayer Halo Wars 2, que promete trazer grandes confusões às arenas de combate online. Outros jogos novos que apareceram na conferência foram a continuação do indie State of Decay, que surpreendeu muita gente no início de 2015, e Tekken 7, nova versão do clássico game de luta que já tinha sido anunciado para o PlayStation 4.

Integração. Mike Ybarra, responsável pela Xbox Live, foi a Los Angeles anunciar uma série de novidades para a rede online de jogos da Microsoft. A partir do final do ano, os jogadores poderão criar grupos (como os do Facebook) para conversar sobre seus jogos favoritos e competir em um novo espaço, o Arena para Xbox Live, em jogos como Smite e World of Tanks. Será possível também procurar por um grupo, em uma função chamada Looking for a Group (ainda sem tradução para o Brasil). Além disso, Ybarra anunciou que a assistente de voz Cortana chegará ao Xbox One, bem como a independência de línguas para as regiões – a partir de agora, um jogador no Brasil que quiser curtir seu game em italiano estará livre para fazer isso, por exemplo, e não apenas em inglês e português.

A Microsoft também anunciou novidades para Minecraft: uma nova atualização – the Friendly Update – deixará os jogadores de diferentes plataformas (do Android ao PlayStation 4, por exemplo) se divertirem juntos. Além disso, a empresa chamou ao palco ninguém menos que John Carmack, um dos criadores da série Doom, para mostrar como fica Minecraft em realidade virtual.

A partir dessa segunda-feira , também será possível jogar Minecraft com seus amigos mesmo que eles não estejam online: assim como acontece com os drivatars de Forza, Minecraft usará o seu perfil de jogador para interagir com seus amigos quando você não estiver jogando, podendo se envolver em atividades divertidas.

Veja abaixo como foi a cobertura ao vivo da conferência do evento.