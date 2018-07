O mais recente capítulo na série Zelda chegará para Wii U e Nintendo NX em 2017: a Nintendo promete para o game a experiência mais vasta e completa da franquia até aqui.

A Nintendo mostrou nesta terça-feira, 14, novas imagens do próximo game da série The Legend of Zelda. O jogo, que agora recebeu nome de Breath of the Wild, chegará ao mercado em 2017, sendo possivelmente um dos jogos de lançamento do futuro videogame da companhia japonesa, o Nintendo NX.

"Há trinta anos, The Legend of Zelda mudou o mundo dos videogames. Aqui está uma nova visão do que te espera nesse novo jogo", diz Reggie Fils-Aime, presidente da Nintendo of America, ao apresentar o trailer, que você pode assistir logo abaixo.

Ao longo de três minutos, foi possível ver Link, o protagonista da série, escalando torres, árvores e montanhas, cozinhando e cortando árvores para usá-las como pontes em ambientes muito coloridos e muito bonitos. Além disso, será a primeira vez na história da série que o personagem Link poderá pular.

Segundo Reggie, a parte do jogo que será mostrada na E3 – um grande planalto – é "apenas uma fração do mapa de todo o jogo".

The Legend of Zelda: Breath of the Wild foi inicialmente anunciado (ainda como The Legend of Zelda: Wii U) em janeiro de 2013, com uma primeira data de lançamento prevista para 2015.

Nos seguintes anos, o game recebeu diversos adiamentos, sempre com a justificativa de que "a empresa tem como prioridade fazer o mais completo jogo de Zelda da história", como explicou Eiji Aonuma, produtor do jogo. Em abril de 2016, a Nintendo confirmou que o jogo seria lançado apenas em 2017, mas que receberia versões para o Wii U e para o Nintendo NX.