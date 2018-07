Em ampla vantagem no mercado de consoles com o PlayStation 4, a Sony pode focar seus esforços na E3 2016 no que sabe fazer de melhor: atrair parceiros e desenvolvedores para criar jogos para as suas plataformas. Em uma apresentação de alto nível e ritmo veloz, a empresa mostrou suas principais apostas para os próximos meses, com direito a um forte apelo nostálgico no retorno de personagens como Crash e Homem-Aranha aos videogames e uma atenção especial para a realidade virtual – em 13 de outubro, a empresa lança o PlayStation VR, seus óculos de realidade virtual, por US$ 399. Ainda não se sabe se o dispositivo será lançado no Brasil.

A conferência da Sony começou em grande estilo: ao som de uma orquestra, a empresa apresentou logo de cara um trailer de 10 minutos do novo God of War. Uma de suas franquias mais populares, o game do herói Kratos deixará de lado a mitologia greco-romana para embarcar nas lendas nórdicas, e deve sair apenas para o PlayStation 4, ainda sem data de lançamento. Na sequência, foi a vez de The Last Guardian: próximo jogo dos criadores de Ico e Shadow of the Colossus, o game é esperado desde 2009, e finalmente ganhou uma data de lançamento, sendo previsto para 25 de outubro de 2016.

Em uma sequência alucinante, a empresa mostrou mais novidades de Horizon: Zero Dawn, uma instigante aventura que mistura natureza, dinossauros e robôs com uma protagonista feminina bem marcante. Anunciado em 2015, o jogo está previsto para 28 de fevereiro de 2017, e chama muito a atenção a cada novo detalhe que é divulgado.

Quem também ganhou um espaço interessante na conferência da empresa em Los Angeles foi a Activision, dona de títulos como Destiny e Call of Duty: este último, por sinal, exibiu um trailer de dez minutos do futurista Infinity Warfare, que chegará ao mercado em novembro. Mas o melhor momento da Activision na apresentação foi quando a Sony cedeu à nostalgia e disse que um dos personagens mais amados do PlayStation One, Crash Bandicoot, terá seus jogos remasterizados para o PS4: Crash, Crash 2 e Crash Warped estarão no pacote, ainda sem previsão de lançamento.

Novidades. Mas não foi só de sequências e novidades que viveu a Sony nesta E3 2016. A empresa mostrou uma quantidade impressionante de novos jogos, com destaque para a próxima criação de um dos maiores game designers de todos os tempos: o japonês Hideo Kojima, de Metal Gear Solid e Silent Hill. Após se separar da Konami, empresa na qual trabalhou nas últimas três décadas, em 2015, Kojima montou um novo estúdio, a Kojima Productions, e está trabalhando em um exclusivo para o PS4: Death Stranding, que será protagonizado por Norman Reedus, o herói de Silent Hill.

Outros dois games que chamaram a atenção foram Days Gone, que mostra uma gangue de motoqueiros tentando sobreviver em meio a um apocalipse zumbi, e Detroit Become Human, que deve discutir questões como inteligência artificial e o uso de robôs, em uma pegada que lembra bastante o filme Blade Runner. Além disso, outro ponto alto da conferência foi o anúncio de que a Insomniac Games, responsável por divertidos títulos como Sunset Overdrive e Ratchet & Clank, está por trás de um novo jogo do Homem-Aranha, ainda sem data de lançamento prevista.

Realidade virtual. "2016 é o ano da realidade virtual chegando à casa de qualquer pessoa", disse Shawn Layden, executivo da Sony Interactive Entertainment. Em seu evento, a Sony mostrou alguns jogos que terá em sua plataforma – muitos deles, exclusivos, como é o caso de uma missão especial de Star Wars: Battlefront, na qual será possível pilotar a nave X-Wing. Outro game interessante é Farpoint, um jogo de tiro futurista feito pela Impulse Gear.

Além disso, o novo título da série Resident Evil, da Capcom, estará inteiramente disponível e jogável para PlayStation VR (e PlayStation 4, Xbox One e PC) quando for lançado, em janeiro de 2017. Além dele, outros dois títulos de grande sucesso receberão uma versão dedicada para os óculos de realidade virtual: Batman Arkham, da série Rocksteady Games, e Final Fantasy XV, da Square Enix.

