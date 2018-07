Reuters A Sony vai entrar no mercado de realidade virtual com o PlayStation VR. Utilizado principalmente para jogos, ele vai funcionar junto com o console PlayStation 4 e ainda vai contar com uma unidade de processamento gráfico complementar. O dispositivo chega em outubro nos Estados Unidos por US$ 399.

O PlayStation VR, óculos de realidade virtual da Sony, será lançado no mercado americano em 13 de outubro de 2016. O dispositivo, que funcionará conectado ao PlayStation 4, custará US$ 399 e terá, até o final de 2016, mais de 50 jogos disponíveis. O anúncio foi feito pela Sony em sua conferência na E3, a maior feira de games do mundo, que acontece esta semana em Los Angeles.

"2016 é o ano da realidade virtual chegando à casa de qualquer pessoa", disse Shawn Layden, executivo da Sony Interactive Entertainment. Em seu evento, a Sony mostrou alguns jogos que terá em sua plataforma – muitos deles, exclusivos, como é o caso de uma missão especial de Star Wars: Battlefront, na qual será possível pilotar a nave X-Wing. Outro game interessante é Farpoint, um jogo de tiro futurista feito pela Impulse Gear.

Além disso, o novo título da série Resident Evil, da Capcom, estará inteiramente disponível e jogável para PlayStation VR quando for lançado, em janeiro de 2017. Além dele, outros dois títulos de grande sucesso receberão uma versão dedicada para os óculos de realidade virtual: Batman Arkham, da série Rocksteady Games, e Final Fantasy XV, da Square Enix.