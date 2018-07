Divulgação Única nova série de jogos anunciada pela Ubisoft em 2016, Steep é um game de ação com esportes radicais na neve, situado nos Alpes.

Nos últimos anos, era difícil não pensar na produtora francesa de jogos Ubisoft sem associá-la diretamente à franquia Assassin's Creed. No entanto, com os dois últimos jogos da série – Unity, em 2014, e Syndicate, em 2015 – sem repetir o sucesso de seus primeiros títulos, a produtora decidiu que era hora de fazer uma pausa para repensar a franquia e seguir em frente com outras apostas. Na E3 2016, pode-se ver um pouco mais sobre essa estratégia, que se baseará em sequências de outros games da empresa e um aceno à realidade virtual, em um resultado bastante tímido.

Nos próximos meses, os jogadores poderão se divertir com continuações de títulos como Just Dance, Tom Clancy's Ghost Recon, South Park, Grow Home e Watch Dogs – este último, o principal lançamento da empresa para o segundo semestre de 2016, chegando às lojas em 15 de novembro.

No lado das novidades, apenas duas novas propriedades intelectuais programadas: o game de ação medieval For Honor, que já havia sido anunciado em 2015, e o novato Steep, que pede a seus jogadores para se divertirem em esportes radicais em um mundo aberto nos Alpes, alternando entre esqui, snowboard, wingsuit e paraquedas.

No ritmo. A conferência foi aberta ao som do Queen, usando a música do grupo inglês para anunciar o novo Just Dance. Previsto para o final do ano, a nova versão do game de dança sairá para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Wii U e, pela primeira vez, para o Nintendo NX – Just Dance é o primeiro jogo de uma desenvolvedora independente a ser anunciado para o próximo videogame da Nintendo, que deve chegar ao mercado apenas em 2017.

Outro momento em que a Ubisoft olhou para o futuro dos games foi quando ela divulgou dois novos games para realidade virtual. Anunciado em 2015, Eagle Flight fará os jogadores entrarem no papel de águias e batalharem, no melhor estilo "capture a bandeira", por um troféu nos céus de Paris. Em Los Angeles, o título recebeu uma divertida demonstração, com direito à presença de Palmer Luckey, criador do óculos de realidade virtual Oculus Rift. Já o o outro título, inteiramente novo, deve agradar aos fãs de ficção científica: trata-se de Star Trek: Bridge Crew, que poderá colocar até quatro pessoas no comando da nave Enterprise para simular as aventuras do universo ficcional de Jornada nas Estrelas. Os dois games serão lançados no final de 2016, para plataformas de realidade virtual Oculus Rift, PlayStation VR e HTC Vive.

Divulgação Novo game de Star Trek em realidade virtual chega no fim do ano.

Continuações. O calendário de lançamentos dos próximos meses da Ubisoft será bastante movimentado, e o primeiro título anunciado pela empresa já está disponível hoje para ser comprado: trata-se de Trials of Blood Dragon, uma fusão entre dois títulos "de nicho" da companhia francesa: a série Trials, de testes de velocidade com motocicletas, e Blood Dragon, capítulo em separado da série Far Cry inspirado nos filmes de ação dos anos 1980.

O universo de jogos de ação baseado nas obras do escritor Tom Clancy também mereceu atenção com Ghost Recon: Wildlands. O game, que havia sido anunciado em 2015, levará os jogadores para uma missão anti-drogas na Bolívia, em um cenário em que um cartel mexicano se aliou a um governo corrupto para transformar nosso país vizinho em um narcoestado. Ainda falando em ação, For Honor, que também havia aparecido em 2015, recebeu o anúncio de que terá um modo para um único jogador. Os dois games fazem parte da escalação da Ubisoft em 2017: Ghost Recon sai em 7 de março, enquanto For Honor será lançado em 14 de fevereiro.

Para o segundo semestre de 2016, as principais apostas da Ubisoft recaem sobre o novo Watch Dogs 2, que se muda de Chicago para a baía de São Francisco para mostrar as aventuras de um hacker em meio ao mundo hiperconectado em que vivemos, e sobre o simpático Grow Up, que traz de volta o robô Bud e suas aventuras para chegar até a Lua. Isso para não falar em South Park: The Fractured But Whole, novo jogo inspirado na animação que marcou os anos 1990, e que é uma continuação de The Stick of Truth, lançado em 2014. Se o primeiro game tinha a atmosfera de um RPG medieval, agora os animados Eric e Cartman vão parodiar o mundo dos super-heróis, em uma evidente piada com a Marvel dos dias de hoje.

E para quem estava achando estranho que Assassin's Creed não apareceria mesmo em uma apresentação da Ubisoft na E3, ledo engano: pode não haver nenhuma novidade para o principal game da francesa, mas mesmo assim quem assistiu à longa conferência da companhia pode ver trailers e detalhes do filme inspirado na franquia, que chega aos cinemas em dezembro de 2016, estrelado pelo ator Michael Fassbender (Steve Jobs, 12 Anos de Escravidão).