Pela primeira vez em muito tempo, a Nintendo mostrou que está a fim de brigar de verdade pelo mercado de videogames. Nesta terça-feira, 13, em sua apresentação na E3 2017, a empresa japonesa mostrou novos títulos para franquias favoritas dos fãs, como Mario, Pokémon, Metroid e Yoshi. Com datas de lançamentos previstas para os próximos dois anos, estes games tem a chance de fazer o Nintendo Switch, console lançado pela companhia em março, deslanchar no mercado global.

O principal nome da apresentação da Nintendo foi, obviamente, o encanador Mario. Ele será a estrela de dois jogos para o Switch ainda este ano. O primeiro deles é o jogo de estratégia Mario + Rabbids, feito pela Ubisoft, previsto para agosto. O destaque, porém, é Super Mario Odyssey, que deve trazer o mesmo tipo de ação em 3D que já foi vista em jogos como Mario 64 e Super Mario Galaxy. Com ajuda de sua "boina animada", o encanador vai percorrer fases no meio da cidade, na água e até com dinossauros. Chega em 27 de outubro de 2017.

Outra franquia bastante popular da Nintendo também terá dois jogos para o Switch: Pokémon. Anunciado na semana passada, Pokkén Tournament DX é um jogo de luta, ao melhor estilo de Street Fighter e Tekken, só que com pokémons. É um relançamento de um game que já havia sido lançado para o Wii U em 2016.

Além disso, a Nintendo confirmou que a GameFreak está trabalhando em um jogo clássico de Pokémon para o Switch, com uma aventura própria, diálogos, e possivelmente novas criaturas. Deve chegar ao mercado só em 2018 ou 2019, mas é o tipo de anúncio que os fãs queriam ouvir – mesmo com mais de duas décadas, Pokémon continua sendo um grande vendedor de consoles e de jogos em todo o mundo.

Ainda para 2017, a empresa confirmou o lançamento de outros games que já tinham sido anunciados, como Fire Emblem Warriors, da Koei Tecmo, Skyrim, da Bethesda, e o popular jogo de futebol FIFA 18, da EA Sports. Para este ano, há mais uma novidade: Rocket League, game de futebol com carrinhos que é um sucesso nas arenas online no PS4 e no Xbox One. Na versão para o Switch, será possível customizar os carros do game com itens de Mario e Luigi, além de fazer partidas multiplayer com amigos que jogam no Xbox One e no PC.

Futuro. No entanto, o melhor ponto da apresentação da Nintendo foram as promessas que a empresa fez para 2018. Personagens símbolo da empresa, Yoshi e Kirby terão novas aventuras para o Switch lançadas no ano que vem. Além disso, a japonesa surpreendeu ao anunciar que está desenvolvendo Metroid Prime 4, game da franquia de tiro e exploração que não recebia uma atualização desde 2007.

Estes três games, ao lado de Pokémon, mostram que a empresa tem um calendário bem programado de lançamentos – dessa forma, a Nintendo dá um recado aos jogadores de que o fracasso do Wii U não vai se repetir. Lançado em 2012, o videogame anterior da empresa tinha um belo conceito, mas não deslanchou no mercado pela falta de bons títulos e a adesão de empresas parceiras fazendo outros games para ele. Se a Nintendo tem uma chance de recuperar os anos perdidos, ela está mais clara do que nunca agora.

