Atari Jogo de naves é um dos destaques da coletânea do Atari para o Switch.

O presente e o passado dos videogames, lado a lado: a Atari anunciou durante a E3 2018, feira de games que acontece nesta semana em Los Angeles, que vai lançar uma coletânea com 150 ogos clássicos para o Nintendo Switch.

Criados originalmente para fliperamas e para os consoles da clássica empresa, como o Atari 2600 e o Atari 5200, os títulos chegarão ao videogame da japonesa até o final do ano, em um pacote chamado Atari Flashback Classics Switch.

Entre os jogos presentes na coletânea, há games como Pong, Asteroids, Yar's Revenge, Centipede e Tempest; muitos deles aparecem em diferentes versões, tanto para fliperama quanto para os consoles domésticos.

Outra funcionalidade interessante é que vários dos games se aproveitam da tela sensível a toque do Switch para reproduzir controles originalmente criados para o fliperama, como track balls (comando em formato de esfera, que permitia movimentação de personagens e golpes) ou teclas específicas. "É uma forma de reviver a experiência mais próxima de como ela era", explica à reportagem do Estado o produtor sênior do jogo, James Daly.

Segundo a Atari, pouco mais de 100 dos jogos da coletânea poderão ainda ser jogados com ou contra amigos pela internet. Outra novidade é que os games terão placares online -- porque não basta ter o recorde do fliperama do bairro, mas de toda a internet. Vários dos títulos ainda têm detalhes da arte das máquinas originais de jogos, e todos os títulos da coletânea têm seu manual dentro do jogo.

Mas não são só os donos de Switch que poderão voltar ao passado: a empresa também lança no final do ano, para PlayStation 4 e Xbox One, o terceiro volume da série Atari Flashback Classics -- o lançamento inclui 50 dos jogos que estão na coletânea para o videogame do Nintendo.