Bruno Capelas/Estadão Anderson Gracias, vice-presidente da Sony para a América Latina

Um caminhão azul vai rodar as estradas do País nos próximos meses, a partir desse fim de semana: nesta terça-feira, 12, durante evento para jornalistas da América Latina na E3 2018, feira de games que acontece nesta semana em Los Angeles, a Sony anunciou a criação do PlayStation na Estrada, projeto que quer apresentar videogames e óculos de realidade virtual a novos públicos no Brasil.

"Queremos mostrar o que é um videogame de última geração para um público que muitas vezes não tem acesso", anunciou o brasileiro Anderson Gracias, vice-presidente da Sony para a América Latina, durante o evento.

Segundo a empresa, a primeira parada do projeto acontece no próximo sábado, 16, em São Paulo, na Avelinda Paulista, entre as 11 horas da manhã e as 8 da noite. Nas semanas seguintes, o PlayStation na Estrada estará em Campinas -- entre 22 e 24 de junho -- e em Santos -- entre 28 e 30 de junho.

O caminhão terá cinco estações de teste do PlayStation 4, além de um PlayStation VR -- os óculos de realidade virtual lançados pela empresa em 2016. Por enquanto, o projeto tem previsão de durar três meses e percorrer 13 locais diferentes, em quatro estados brasileiros.