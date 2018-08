Sony Um dos trailers mais interessantes da E3 2018 até aqui foi o de The Last of Us Part II, que misturou momentos emocionais da heroína Ellie com demonstrações de gameplay bastante violento e detalhista. O jogo ainda não tem data de lançamento definida, mas é um dos grandes exclusivos da Sony para os próximos meses.

Líder do mercado de consoles na atualidade, a Sony fez uma apresentação abaixo da média de seus últimos anos na E3 2018, 24ª edição da maior feira de games do mundo. A empresa mostrou grandes jogos, como The Last of Us 2 e Spider-Man, mas muitos deles apareceram sem data prevista de lançamento ou com poucos detalhes que convencem os jogadores a embarcar em um game -- caso de Death Stranding, novo jogo do criador Hideo Kojima (Metal Gear Solid e Silent Hill).

A apresentação começou de forma heterodoxa: ao contrário de um teatro, como costuma acontecer, os presentes foram convidados a entrar em um galpão com lâmpadas e lustres no teto. Parecia uma igreja ou um salão de baile do interior, mas era apenas uma simulação de uma cena do trailer de The Last of Us 2, o momento mais interessante dos 90 minutos de apresentação da Sony.

Com cerca de quinze minutos, o vídeo intercalou imagens bastante emocionais de Ellie, a heroína do primeiro jogo, com momentos de jogabilidade intensa e violenta -- os gráficos da Naughty Dog estão cada vez mais bonitos e, apesar de não ter grandes surpresas, o jogo impressionou.

Na sequência, a conferência tomou ritmos mais tradicionais: os presentes entraram em um segundo espaço e puderam sentar, vendo uma sequência de trailers pela hora restante. Entre os destaques, The Ghost of Tsushima, novo game da Sucker Punch: ambientado na Ásia, o jogo tem como destaque combates de espadas. É exclusivo para o PlayStation 4, mas não tem data de lançamento.

O mesmo vale para Death Stranding, o enigmático novo jogo de Hideo Kojima, com participação dos atores Mads Mikkelsen e Lea Seydoux. Criado desde 2015, quando Kojima deixou a Konami, o jogo já está em sua terceira E3, mas ainda é difícil dizer sobre o que é o jogo. Tente entender com o trailer abaixo.

O único jogo grande da Sony que tem data de lançamento prevista é Spider-Man, novo game do super-herói da Marvel que chegará em 7 de setembro. No final da apresentação, a empresa mostrou um trailer de gameplay do jogo, no qual o Aranha enfrenta vilões como Scorpio, Rhino e Lagarto -- o vídeo, porém, decepcionou pela falta de humor típica do herói e dos jogos da Insomniac Games, que já criou jogos como Sunset Overdrive e Ratchet and Clank.

Além disso, houve anúncios menores na conferência da Sony. Foi o caso de Control, novo jogo da Remedy, o estúdio que fez jogos exclusivos do Xbox One como Quantum Break e Alan Wake. Control aproveita boa parte dos elementos de Quantum Break, ao menos no que foi mostrado no vídeo, e chega em 2019, não só para o PS4, mas também para o Xbox One.

Houve também o anúncio de NioH 2, ainda sem data prevista, e de Resident Evil 2 Remake, jogo originalmente lançado pela Capcom em 1998. Com versões para PS4, Xbox One e PC, Resident Evil 2 Remake chegará ao mercado em 25 de janeiro de 2019. Para quem costumava encher os olhos dos fãs com muitos anúncios, porém, foi menos que o esperado.