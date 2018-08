Foto: Ubisoft O novo game da principal franquia da Ubisoft, Assassin's Creed: Odyssey, vai se passar na Grécia Antiga. Previsto para 5 de outubro, para PS4, Xbox One e PC, o jogo conta uma história de vingança familiar com pitadas de tragédia -- um dos destaques é que o jogador poderá viver a história do game com um herói, Alexios, ou uma heroína, Kassandra.

Foto: Sony Um dos trailers mais interessantes da E3 2018 até aqui foi o de The Last of Us Part II, que misturou momentos emocionais da heroína Ellie com demonstrações de gameplay bastante violento e detalhista. O jogo ainda não tem data de lançamento definida, mas é um dos grandes exclusivos da Sony para os próximos meses.

Foto: Nintendo Novo jogo de luta da Nintendo com personagens como Mario, Sonic, Link, Donkey Kong e Pikachu, Super Smash Bros Ultimate chega para o Nintendo Switch em 7 de dezembro de 2018.

Foto: EA Com Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, como destaque de capa, FIFA 19 terá também a licença exclusiva da Liga dos Campeões da UEFA, um dos principais torneios de futebol do mundo. O modo Jornada, do craque fictício Alex Hunter, terá o certame e chegará ao seu fim neste ano; FIFA 19 sai em 28 de setembro para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Foto: CD Projekt Red Cyberpunk 2077 é o novo jogo da CD Projekt Red, a empresa responsável pelo hit The Witcher 3. Situado em... 2077, o jogo tem uma pegada futurista e ainda não tem data definida de lançamento, mas é um dos trailers mais impressionantes dessa feira até aqui.

Foto: Microsoft Para agradar os fãs, um dos elementos chave da apresentação da Microsoft era trazer um novo Gears of War à tona. E isso vai acontecer: Gears 5 foi anunciado pela empresa e chega em 2019.

Foto: Sony O novo jogo do Homem-Aranha chega em 7 de setembro deste ano para PlayStation 4 e foi um dos principais destaques da apresentação da Sony na E3 2018, contando inclusive com a presença de vilões como Scorpio, Rhino e Lagarto.

Foto: Ubisoft Star Link é o novo game de espaçonaves da Ubisoft, previsto para ser lançado em 16 de outubro. Chega para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch -- neste último, a raposa Fox, da série de jogos Star Fox, poderá ser um dos personagens controlados pelo jogador. Além disso, o game terá itens colecionáveis (naves de brinquedo) que poderão modificar as características da nave do jogador dentro do game, afetando as partidas.

Foto: Nintendo Previsto para a segunda quinzena de junho, Mario Tennis Aces terá raquetadas e bolinhas de tênis com a turma do encanador bigodudo.

Foto: Bethesda Ainda não há muitas informações, mas a Bethesda confirmou que está trabalhando em um sucessor para Skyrim, por enquanto chamado apenas de The Elder Scrolls VI. Além disso, ela confirmou os rumores de que está criando um jogo de "nova geração" chamado Starfield, baseado no espaço.

Foto: SquareEnix Kingdom Hearts III, a tão esperada sequência da franquia da Square Enix que une os universos da Disney e de Final Fantasy, chega em 29 de janeiro de 2019 para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Nintendo Previsto para novembro, Pokémon Let’s Go Pikachu terá estrutura bem parecida com Pokémon Go, febre dos celulares em 2016 -- será possível caçar as criaturas do jogo, batalhar com amigos e até usar um controle parecido com uma pokébola, que será vendido junto com o jogo.

Foto: Microsoft Continuação do bonito Ori and the Blind Forest, lançado em 2015, Ori and the Will of the Wisps promete dar sequência a um dos jogos mais interessantes (e difíceis) dos últimos anos, com seu personagem principal cativante e gráficos bonitos, bem bonitos.

Foto: Ubisoft The Crew 2, novo game de corrida da Ubisoft, chega daqui a duas semanas, em 29 de junho: além da jogabilidade em mundo aberto, o game também dará a chance ao usuário de controlar não só carros, mas também bicicletas. Chega para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Nintendo Overcooked 2 é a sequência da sensação independente que tem uma cozinha bem atrapalhada como elemento principal. Chega em agosto para o Nintendo Switch e outras plataformas.

Foto: Square Enix The Awesome Adventures of Captain Spirit é o novo jogo da Dontnod, a empresa responsável por Life is Strange. Sai em 26 de junho, gratuitamente, para diversas plataformas, e conta a história de Chris, um garoto que é fã de super-heróis.

Foto: EA A série de tiro da sueca DICE agora vai para a Segunda Guerra Mundial. Previsto para 19 de outubro, o jogo vai enfrentar Call of Duty: Black Ops 4 no mercado e anunciou neste sábado que terá um modo Royale, no qual 100 jogadores entram em uma arena online e apenas um sai vivo.

Foto: Nintendo Com jogo de tabuleiro e minigames interessantes, Super Mario Party chega em 5 de outubro para o Nintendo Switch.

Foto: Remedy Novo jogo da Remedy (Alan Wake, Max Payne), Control parece muito com Quantum Break, lançado pelo estúdio finlandês para o Xbox One em 2016. Previsto para 2019, chegará também para o PlayStation 4 e para PC.

Foto: Square Enix Cheio de liberdade para os jogadores em mundo aberto, Just Cause 4 vai se passar em um país fictício da América do Sul; dessa vez, o herói Rico Rodriguez terá de enfrentar uma milícia enquanto se diverte fazendo mil estripulias. Sai em 4 de dezembro para PC, PS4 e Xbox One.

Foto: Ubisoft Trials Rising é a nova edição do jogo de motocicletas e acrobacias da Ubisoft. Sai em 29 de fevereiro de 2019, para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Foto: Sony Nova superprodução de Hideo Kojima (Metal Gear Solid, Silent Hill), Death Stranding ganhou mais um trailer, mas ainda não mostrou exatamente a que veio. Sem data de lançamento definida, o jogo agora tem também a participação da atriz Léa Seydoux -- Mads Mikkelsen e o diretor Guillermo del Toro já fazem parte do time que está ajudando Kojima a criar o novo exclusivo do PS4.

Foto: EA Outra franquia clássica da empresa que deu as caras este ano foi Command and Conquer. Redesenhado como um jogo mobile, Command and Conquer Rivals terá versões para iOS e Android, mas ainda não tem data de lançamento.

Foto: Square Enix Shadow of the Tomb Raider é a próxima aventura da heroina Lara Croft. É feito pela Eidos, o estúdio original de Tomb Raider, em parceria com a Crystal Dinamics, e é o terceiro capítulo desde que a série passou por um novo começo em 2011. Sai em 14 de setembro de 2018, para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Capcom Versão totalmente remodelada do jogo original de 1998, Resident Evil 2 Remake sai em 25 de janeiro de 2019 para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Bethesda Uma das mais clássicas séries de tiro ganhou um novo jogo na E3. Wolfenstein: Youngblood mostrará as filhas de BJ Blakowicz matando nazistas na Paris de 1980, dentro da linha do tempo alternativa do jogo. Chega no ano que vem.

Foto: Microsoft Uma das franquias mais amadas da Rare, um dos estúdios que a Microsoft possui, está de volta: Battletoads terá um jogo completamente novo em 2019, com gráficos em 4K, exclusivo para o Xbox One.

Foto: Microsoft Jump Force, feito pela Bandai Namco, promete agradar os fãs de desenhos animados japoneses. Será um jogo em mundo aberto com personagens de diversos animes, como Dragon Ball e Naruto. Chega em 2019, mas ainda não tem plataformas definidas.

Foto: Ubisoft The Division 2, da Ubisoft, foi outro jogo que deu as caras na conferência da Ubisoft. Ele se passará em uma Washington DC em cenário de guerra civil, após a cidade ser dramaticamente afetada por um vírus misterioso. Sai em 15 de março de 2019, para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Sony Feito pela SuckerPunch (da série Infamous), The Ghost of Tsushima se passa na Ásia e tem como elemento principal os combates com espadas. Ainda não tem data de lançamento definida, mas é exclusivo para PlayStation 4.

Foto: EA Sequência do game de 2017, Unravel 2 volta mais desafiador e mais colorido: o jogo agora permitirá que dois amigos atravessem juntos as aventuras pelo mundo controlando dois personagens feitos de novelos de lã. O jogo já está disponivel para compra.

Foto: Microsoft Forza Horizon 4 é o novo jogo da série de corrida em mundo aberto. Vai se passar na Grã-Bretanha e será exclusivo para o Xbox One e PC. Como destaque, terá quatro estações bem demarcadas -- cada uma delas terá desafios diferentes, como correr na neve. Promessa de bom jogo. Sai no dia 2 de outubro.

Foto: EA Maior aposta da EA nesta E3 2018, Anthem é um jogo de ficção científica e RPG para ser curtido em campanha ou em batalhas online com os amigos -- sai em 22 de fevereiro de 2019 para PS4, Xbox One e PC e é feito pela BioWare, de Mass Effect e Dragon Age.

Foto: Bethesda Já The Elder Scrolls: Blades é uma experiência para "todas as plataformas" baseada na série de RPG medieval -- e poderá ser testada nos celulares até o final do ano. Além disso, será um jogo gratuito, como foi Fallout Shelter -- a expectativa da Bethesda é repetir os resultados que teve com o game de 2015.

Foto: EA Maior surpresa da apresentação da EA, Sea of Solitude faz parte do projeto de jogos independentes EA Originals. Feito pelo estúdio alemão Jo-Mei Games, fala sobre solidão e problemas emocionais, com destaque para as bonitas artes. Sai no começo do ano que vem para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Microsoft We Happy Few, da Compulsion Games, é um dos independentes da Microsoft que já haviam aparecido há um bom tempo. Finalmente chega para o console, em 10 de agosto, e também para PC.

Foto: Microsoft Devil May Cry 5, o novo título da série da Capcom cheia de zumbis, customização e jogabilidade dinâmica, foi uma das principais surpresas da conferência da Microsoft. Sai no segundo trimestre de 2019 para PS4, Xbox One e PC.

Foto: FromSoftware Novo jogo da FromSoftware, a empresa responsável pela série Souls, Sekiro: Shadows Die Twice adapta o celebrado combate criado pela empresa para o universo dos samurais. Chega para Xbox One e possivelmente para outros consoles em 2019 -- o jogo será publicado pela Activision.

Foto: Microsoft O Master Chief está de volta: Halo Infinite é o novo jogo da clássica série de tiro da Microsoft. Ainda não tem data de lançamento definida, mas sai para Xbox One e PC.

Foto: Microsoft Tunic, protagonizado por uma raposa e feito por um único desenvolvedor, é fofinho e tem hack'n'slash como principal elemento de jogabilidade. Não tem data de lançamento definida ainda, mas foi um dos destaques de ID@Xbox, a divisão de jogos independentes do Xbox.

Foto: Bethesda Continuação do reboot de 2016, Doom Eternal promete fazer muita gente se divertir com tiros e mais tiros em alienígenas e, sim, um bocado de heavy metal. Ainda não tem data de lançamento prevista, mas deve chegar para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Microsoft Dois novos jogos inspirados no universo da série Gears of War também foram anunciados: Gears POP é um crossover da série com os bonecos fofinhos da Funko Pop!. Já Gears Tactics é um jogo de estratégia para PC, situado 11 anos antes do primeiro jogo da franquia começar.

Foto: Microsoft Session é um jogo de skate e se passa em Nova York. É exclusivo para o Xbox One, mas ainda não há detalhes de lançamento. Parece pronto para satisfazer o apetite dos fãs de Tony Hawk.

Foto: Techland Para quem não pode esperar por mais um jogo de zumbis, vem aí Dying Light 2, sequência do título original da polonesa Techland. Com elementos de parkour, sai para Xbox One, PS4 e PC em 2019. Segundo a empresa, porém, tudo no jogo pode mudar considerando as decisões do jogador.

Foto: Ubisoft Anunciado no ano passado e previsto para 2019, Skull and Bones será um jogo de pirataria no Caribe do século XVIII, aproveitando as mecânicas que a Ubisoft criou para Assassin's Creed IV: Black Flag. Será possível customizar seu navio, da decoração às armas, e ir para o mar assaltar outros barcos e navios.

Foto: Bethesda Rage 2 é um jogo de tiro apocalíptico "bastante genérico" e está sendo desenvolvido pela Bethesda. Chega no segundo trimestre de 2019 para PlayStation 4, Xbox One e PC.

Foto: Bethesda Principal game da Bethesda para 2018, Fallout 76 chegará a PS4, Xbox One e PC em 14 de novembro. Pela primeira vez na história da franquia, será um jogo completamente online, ainda que seja possível também curtir as aventuras do mundo pós-apocalíptico da Bethesda sozinho.

Foto: Ubisoft Um dos retornos mais aguardados do mundo dos games, Beyond Good and Evil 2 ainda não tem data de lançamento prevista, mas ganhou mais detalhes: será uma "novela espacial", cabendo ao jogador ser um "pirata do espaço".