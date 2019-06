EA/Divulgação FIFA 20 terá modo para partidas de rua

FIFA 20, nova versão da popular franquia de games, trará de volta o modo que permite jogar uma 'pelada' na rua. O anúncio foi feito neste sábado, 8, pela Electronic Arts (EA) em evento ligado à E3 2019, maior feira de games do mundo, que acontece a partir da próxima terça, 11, em Los Angeles (EUA). A empresa também aproveitou para confirmar a data de lançamento do jogo: 27 de setembro.

Batizado de VOLTA, o modo traz de volta a ideia de futebol de rua, como é praticado por diversos atletas amadores pelo mundo - de certa forma, é um retorno ao FIFA Street, versão dpo jogo que fez sucesso em 2005 e num remake em 2012. O VOLTA permitirá partidas em cenários espalhados por diversas cidades do mundo, como quadras e ruas. Cada um desses ambientes terá regras próprias, como o número de jogadores em cada equipe. Alguns locais poderão ter equipes de três pessoas, e outros quatro.

Ele permitirá também equipes mistas, com personagens masculinos e femininos. Haverá a possibilidade de bastante customização desses personagens, como penteados e tatuagens - alg0 para não decepcionar os atletas mais vaidosos. A EA afirmou que revelará em breve mais detalhes sobre FIFA 20.

Novas mecânicas

Já é possível saber que haverá mudanças na mecânica de faltas e penaltis, aumentando a precisão e controle das cobranças. Os chutes ao gol que ocorrem com bola rolando sofreram alterações para passar ao jogador maior sensação de controle. A inteligência do sistema foi modificada, e colocará mais responsabilidade nas mãos do jogador, que se apoiará menos em jogadas automáticas, principalmente em ações na defesa.

O sistema de dribles se apoiará mais no status de cada atleta para emular resultados mais realistas - não espere, por exemplo, que o centroavante Higuaín tenha a mesma capacidade de dribles de Messi.

FIFA 20 será lançado para PlayStation 4, Xbox One e PC por R$ 239. Haverá outras duas edições mais caras, que darão a alguns benefícios. A Champions, de R$ 319, dará direito a três dias de acesso antecipado, em 24 de setembro, além de doze pacotes ouro raros. A Ultimate, de R$ 389, dará 24 Pacotes Ouro Raros, um jogador “Fique de Olho” (um dos eventos do Ultimate Team), e todos os brindes das outras edições.