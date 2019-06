Etienne Laurent/EFE/EPA Microsoft revela que novo Xbox chega no fim de 2020

A nova geração do Xbox deve chegar às lojas no final de 2020, junto com Halo Inifinite, novo jogo da franquia captaneada pelo personagem Master Chief. A Microsoft fez o anúncio neste domingo, 9, na E3 2019, maior feira de games do mundo, que acontece a partir da próxima terça, 11, em Los Angeles (EUA). Sem dar muitos detalhes, a Microsoft confirmou o nome provisório do projeto, Projeto Scarlett, e confirmou que ele terá um processador customizado da AMD (que usa a arquitetura Zen 2 e Radeon RDNA) e armazenamento do tipo SSD, que deverá turbinar a velocidade do console.

Ele terá taxa de 120 quadros por segundo, o dobro das TVs atuais, reprodução de gráficos 8K e memória GDDR6. Será quatro vezes mais potente que o Xbox One X, o topo de linha atual da empresa. A empresa disse que o novo console será bom para streaming e partidas em crossplataform - terá ainda mais detalhes e poder de imersão. O novo videogame marcará a estreia de Halo Infinite. No clipe mostrado, foi possível acompanhar o retorno de Master Chief.

Apesar de mostrar pouco, o movimento da Microsoft é importante já que a Sony não está na E3 deste ano e deverá dar mais detalhes da nova geração do PlayStation apenas em alguns meses. Na apresentação da Microsoft, não falou-se de preços ou outros detalhes. Também não foi possível ver imagens do Projeto Scarlett - é provável que a empresa tenha guardado o nome oficial e imagens mais detalhadas para a E3 do ano que vem.

Na apresentação de uma hora e meia, o outro momento de hardware foi para revelar o novo Elite Controller Series 2 para o Xbox One X. Ele terá bateria recarregável, conectividade Bluetooth e detalhes emborrachados para melhor precisão. Chegará às lojas no próximo 4 de novembro em 24 países por US$ 179,99. A autonomia da bateria será de 40 horas.

Streaming

Um dos grandes assuntos do momentos na indústria, a Microsoft revelou mais detalhes do seu serviço de streaming para PC, o Game Pass for PC. Ele terá mais de 100 jogos disponíveis para PC, incluindo Metro Exodus, Football Manager 2019, Forza Horizon 4 e Halo Reach. Custará US$ 10 por mês, embora sua versão em Beta, disponível a partir deste domingo, 9, esteja em preço promocional de US$ 1. O serviço pode ser acessado pela loja de apps do Windows.

A Microsoft também unificou todos os seus serviços que exigem assinatura sob o mesmo guarda-chuva por um valor único. Por US$ 14,99, os jogadores terão acesso a Xbox Live Gold, ao Xbox Game Pass e ao Xbox Game pass for PC. O serviço foi batizado de Xbox Game Pass Ultimate. Com isso, a ideia da empresa é que seus jogadores possam desfrutar dos serviços em qualquer lugar, independentemente do dispositivo.

Novo Minecraft, volta de Flight Simulator e Keanu Reeves

A apresentação promoveu uma enxurrada de novos games. Foram 60 jogos apresentados, 14 exclusivos e 30 estreias. Outros títulos receberam data de chegada às lojas, como Star Wars: Jedi Fallen Order, que havia sido apresentado pela EA no sábado, 8. O novo game de Star Wars chegará às lojas em 15 de novembro. Chamaram a atenção o novo título da franquia Minecraft, o Minecraft Dungeons, uma aventura em RPG que chega às lojas no outono brasileiro de 2020.

Com belíssimos gráficos capturados em 4K e aeronaves distintas, o retorno de Flight Simulator, que tem um grupo de fãs apaixonados, emocionou. Nenhuma data foi revelada, mas o título é um dos exclusivos revelados na apresentação.

O pós-apocalíptico Cyberpunk 2077 ganhou data de lançamento, 16 de abril de 2020, mas deixou os presentes ainda mais enlouquecidos com a presença do ator Keanu Reeves, que interpretará (???) um personagem nos jogos. Reeves improvisou quando alguém gritou para ele "você é de tirar o fôlego". Ele respondeu: "não, você que é de tirar o fôlego". E ainda mandou: "Eu preciso terminar (a apresentação)". O site Kotaku capturou o momento:

O trailer de A Bruxa de Blair, jogo baseado no filme de terror que apavorou gente no cinema no final dos anos 1990, também foi de tirar o fôlego. Promete ser um título assustador, que faz jus à franquia.

Entre as estreias também estão: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (que terá histórias dos nove filmes da frânquia), Way to the Woods, Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions Expansion, Phantasy Star Online 2, CrossfireX, Tales of Arise e Elden Ring.

Já Gears 5, que será lançado em 10 de setembro, terá um modo batizado Escape, no qual times de três jogadores devem plantar uma bomba na base adversária e fugir de lá em segurança. Os jogadores poderão criar suas próprias bases. Quem jogar até 16 de setembro poderá baixar a expansão do filme Exterminador do Futuro Dark Fate, que garante os personagens T-800 e Sarah Connor.