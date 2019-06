Christian Petersen/AFP A Microsoft anunciou na feira que a nova geração do Xbox

Esta semana acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos, a E3, maior feira de games do mundo. O evento aponta as tendências e os novos títulos que vão tomar a atenção dos jogadores nos próximos meses.

Um dos primeiros anúncios do evento, feito neste sábado, 8, foi a volta do 'pelada de rua' à franquia de games FIFA 20 – o jogo será lançado no dia 27 de setembro. Também haverá mudanças na mecânica de faltas e penaltis do game, aumentando a precisão e controle das cobranças.

Neste domingo, 9, a Microsoft anunciou na feira que a nova geração do Xbox deve chegar às lojas no final de 2020, junto com Halo Inifinite, novo jogo da franquia capitaneada pelo personagem Master Chief. Sem dar muitos detalhes, a Microsoft confirmou o nome provisório do projeto, Projeto Scarlett, e disse que ele será quatro vezes mais potente que o Xbox One X, o topo de linha atual da empresa. A empresa não revelou preço e imagens do novo console.

A Microsoft também anunciou o controle Elite Controller Series 2 para o Xbox One X. Ele terá bateria recarregável, conectividade Bluetooth e detalhes emborrachados para melhor precisão. Chegará às lojas no próximo 4 de novembro em 24 países por US$ 179,99. A autonomia da bateria será de 40 horas. Além disso, a empresa revelou detalhes do seu serviço de streaming para PC, o Game Pass for PC: ele terá mais de 100 jogos disponíveis para PC, incluindo Metro Exodus, Football Manager 2019, Forza Horizon 4 e Halo Reach, e custará US$ 10 por mês. Na ocasião, foi apresentada uma lista de 60 jogos, 14 exclusivos e 30 estreias, entre eles o Minecraft Dungeons.