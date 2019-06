Square Enix Jogo dos Vingadores terá formato "jogo como serviço" e chegará ao mercado em maio de 2020.

Para quem estava chateado com o último filme da franquia Vingadores no cinema, a produtora de games Square Enix trouxe uma boa notícia nesta segunda-feira, 10: em maio de 2020, chegará aos videogames um novo jogo dos heróis da Marvel. Chamado simplesmente de Marvel's Avengers, o título teve detalhes revelados pela empresa durante sua conferência na E3 2019, maior feira de games do mundo, que acontece nesta semana em Los Angeles, EUA.

Anunciado inicialmente em 2017, o jogo será feito pelo estúdio Crystal Dynamics, responsável pelos últimos títulos da série Tomb Raider. Segundo a Square Enix, o jogo terá momentos do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), mas terá uma história própria. Além disso, ele seguirá o modelo de "jogo enquanto serviço", adotado por outras franquias de sucesso nos últimos tempos, como Destiny. "Os jogadores terão grandes aventuras pelos próximos anos", prometeu a empresa – isto é, não haverá apenas uma história com começo, meio e fim.

O jogo ganhará versões para PlayStation 4, Xbox One e PC, além de estar disponível no Google Stadia, serviço de streaming de games lançado pela gigante de buscas e previsto para chegar ao mercado em novembro. Na produção, será possível se divertir e batalhar com todos os heróis mostrados na franquia da Marvel, entre nomes como Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro, entre muitos outros. Além disso, novos personagens serão adicionados pela Square Enix em pacotes pagos – caso do Homem-Formiga, por exemplo.

Remake de Final Fantasy VII finalmente ganha data

Anunciado inicialmente na E3 de 2015, durante a conferência da Sony, o remake de Final Fantasy VII – um dos jogos mais amados da história da Square Enix – finalmente ganhou data para chegar ao mercado. Em um trailer exibido na conferência, foi possível ainda conferir que o jogo terá uma nova dinâmica de combate e uma nova sequência de história, um bocado diferente do original.

O jogo chegará ao mercado em 3 de março de 2020 – e já uma pré-venda de um kit para colecionadores no site oficial da Square pela bagatela de US$ 330. Outro jogo da franquia de RPG (role playing game, em inglês) que vai ganhar uma nova versão é Crystal Chronicles, que só tinha aparecido no GameCube. O jogo agora vai ganhar versão para PS4, Nintendo Switch e até dispositivos móveis até o final deste ano.