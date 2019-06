Ubisoft Novo game da série 'hacker' da Ubisoft vai se passar em Londres

Sem a tradicional conferência da Sony na noite da segunda-feira, coube à Ubisoft dominar o dia na E3 2019, maior feira de games do mundo, que acontece nesta semana em Los Angeles, nos EUA. Com muito bom humor, a empresa francesa trouxe ao palco não só diversos anúncios de games, mas em caráter multimídia, apresentou ainda uma série de TV, um filme e um serviço próprio de assinatura, o Uplay Plus.

No que diz respeito aos jogos de verdade, destaque para Watch Dogs: Legion, novo game da série de ação e aventura “hacker” da empresa. No terceiro jogo da franquia, a ação vai se situar em uma Londres “pós-Brexit” – mais uma vez, a Ubisoft escolhe colocar o dedo na ferida da política global. (Vale lembrar de Far Cry 5, ambientado em um cenário dos EUA rural e fundamentalista, bem após a eleição de Donald Trump).

Outro jogo que chamou a atenção foi Gods and Monsters: feito pela equipe de Assassin’s Creed Odyssey, ele tem um visual que lembra os primeiros jogos em 3D da série The Legend of Zelda, mas é inspirado na mitologia grega. Sai no ano que vem. Além disso, a companhia também mostrou uma nova versão de Just Dance (que terá “I Like It”, da rapper americana Cardi B) e um curioso jogo gratuito de rollerderby, previsto para chegar ao mercado até o final do ano: Roller Champions.

Multimídia: série, filme e serviço de assinatura

Conhecida por momentos inusitados em suas apresentações, a Ubisoft dessa vez inovou ao apresentar uma série de TV que mostra o desenvolvimento de jogos em formato de falso documentário, criada pelos produtores de It’s Always Sunny in Philadelphia. Chamada de Mystic Quest: Raven’s Banquet, a produção fará parte do catálogo do novo serviço de streaming da Apple, o Apple TV+, mas ainda não está claro qual será o papel exato da Ubisoft. Outro produto audiovisual da empresa é um filme inspirado na franquia The Division: estrelado pelo ator Jake Gyllenhall, ele terá lançamento pela Netflix. Quando? Ainda não se sabe.

Com data prevista para chegar ao mercado em setembro, porém, é o serviço de assinatura exclusivo da Ubisoft, o Uplay Plus. Por uma mensalidade de US$ 15, os jogadores terão acesso a uma biblioteca de mais de 100 títulos da produtora francesa nos PCs – mas o Brasil não faz parte da lista de lançamento.