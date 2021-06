Mike Blake/Reuters Sem Sony, Nintendo e Xbox foram os destaques da E3 2021, que foi totalmente virtual

Principal feira de games do mundo, a Eletronic Entertainment Expo (E3) foi encerrada na última terça-feira, 15, após seis dias de evento virtual, devido à pandemia de covid-19 — em 2020, o evento havia sido cancelado.

O evento contou com nomes pesados do mercado, como Xbox e Nintendo, que revelaram suas apostas de jogos para os anos de 2021 e 2022. A Sony, dona do console PlayStation, decidiu não participar do evento, assim como o estúdio EA Games.

Confira abaixo os destaques da E3 2021:

Zelda: Breath of Wild 2 vem em 2022

Será lançada em 2022 a sequência do aclamado The Legend of Zelda: Breath of the Wild, responsável por revitalizar para Nintendo Switch uma franquia de 35 anos com um mundo aberto e dezenas de horas de jogo. Junto com o anúncio, veio um trailer.

Game & Watch com Zelda: pegada vintage

Em comemoração aos 35 anos do primeiro Zelda, a Nintendo está relançando o famoso console portátil Game & Watch, famoso durante os anos 1980, com três games da franquia (The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link, The Legend of Zelda: Link’s Awakening) e o também clássico Vermin. O videogame será lançado por US$ 49,90.

Reprodução/Nintendo Console portátil Game & Watch, lançado nos anos 1980, volta às prateleiras com os três primeiros jogos da franquia Zelda

Frigobar do Xbox

Sim, é isso mesmo: a Microsoft está lançando um frigobar inspirado no design do Xbox. Não existe detalhe como preço ou data de lançamento, mas a empresa quer que você guarde cervejas num lugar mais “cool”.

Forza Horizon 5 traz visual impressionante

Não existe muita novidade em games de corrida, embora seja uma das categorias mais longevas em videogames. Ainda assim, causa uma boa impressão o trailer de Forza Horizon 5, principal aposta do gênero em consoles Xbox. O visual do jogo parece ser incrível e bastante realista. Estará disponível em 9 de novembro deste ano para consoles Xbox Series X e S, Xbox One e PC.

Starfield tem data final revelada (e mais nada)

Aposta do estúdio Bethesda (comprado pela Microsoft, dona do Xbox por US$ 7,5 bilhões em setembro de 2020), o game Starfield teve a data de lançamento anunciada: 11 de novembro de 2022. Um trailer sem muitos detalhes também foi revelado. O jogo deve ficar disponível para Xbox Series X e S e PC.

Among Us: sucesso da quarentena ganha atualização

O estúdio Innersloth anunciou novidades que devem chegar ao jogo de detetive que fez um sucesso imenso na quarentena, embora nenhuma data tenha sido revelada. Among Us irá ganhar um modo de esconde-esconde, podem ser incluídos até 15 jogadores na partida (saindo dos atuais dez permitidos), novas cores e ‘skins’ de personagens (xerife, cientista, cinza, marrom e coral, por exemplo). Disponível para PC, celular e Switch, o game deve chegar ainda neste ano para os consoles Xbox e PlayStation.

️ The Among Us Roadmap ️ what's next for us?? here are just a few of our future plans: 15 players & new colors - Tan, Maroon, Gray, Rose, Banana, Coral map 5 achievements new roles & ways to play visor cosmetics more?! link to all info in the thread ❤️ pic.twitter.com/frBjd15GIS — Among Us 15 players OUT NOW & 3rd anniversary!! (@AmongUsGame) June 10, 2021

Avatar: Frontiers of Pandora é o jogo inspirado no filme de 2009

Inspirado no filme de maior bilheteria do mundo, Avatar: Frontiers of Pandora foi anunciado pela Ubisoft com um trailer bastante similar à obra de 2009. Segundo o estúdio, trata-se de um game de aventura e ação em primeira pessoa, em que o jogador é um Na’vi que tenta impedir a invasão humana no planeta Pandora. O lançamento do game deve coincidir com a estreia da sequência do filme nos cinemas, no final de 2022. O jogo deve ser lançado para PC e para os consoles de última geração (PlayStation 5 e Xbox Series X ou S).

Guardiões da Galáxia: trailer empolgou, mas será que vem coisa boa?

O trailer de um jogo baseado na história em quadrinhos de Guardiões da Galáxia foi revelado. Não dá para negar: o game empolga e parece ser bem animado com a jogabilidade em terceira pessoa. Mas é produzido pelo estúdio Square Enix, responsável pelo jogo Avengers, que… bem, não foi tão bem recebido quanto os filmes Vingadores, da Marvel. O jogo será lançado em 26 de outubro de 2021 e estará disponível em PC, PlayStation 4 e 5 e Xbox Series X e S e Xbox One.