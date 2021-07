Reprodução/Electronic Arts Battlefield 2042 é um dos principais games da Electronic Arts para este ano

A desenvolvedora de jogos americana Electronic Arts (EA), dona de títulos como FIFA e The Sims, revelou na quinta-feira 22 o cardápio de jogos do estúdio que chega às lojas nos próximos meses. Chamado de EA Play 2021, o evento foi transmitido de forma online, devido à pandemia de covid-19.

Battlefield 2042 ganha novo modo criativo

Abaixo, veja os destaques:

O Battlefield Portal será lançado junto com o Battlefield 2042 em outubro deste ano, prometendo um modo criativo em que os jogadores alteram as regras da partida, quase como um vale-tudo. A partir de sete mapas do título lançado e mais seis de outros clássicos da franquia, poderão ser editados modos de batalha, configurações, armas e esquadrões para criar novas maneiras de jogar. Outra novidade do Portal é que jogadores podem tornar suas criações disponíveis para a comunidade.

Apex Legends e a nova lenda, Seer

A Respawn já havia anunciado um novo personagem, Seer, mas agora foi possível ver melhor a Lenda e suas habilidades. Seer faz parte de uma nova atualização do jogo, o Apex Legends: Emergence. O lançamento será no dia 3 de agosto para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (via Origin e Steam). O trailer não revela muitas informações sobre a jogabilidade do personagem, no entanto.

Dead Space vai ganhar um remake

Lançado em 2008, Dead Space se tornou um dos jogos de sobrevivência e terror favoritos do público. Entretanto, a surpresa da vez não é o lançamento de uma continuação para a franquia, mas sim de um remake. O teaser mostrado no evento da EA foi curto e não há muitas informações disponíveis (ou mesmo uma data de lançamento). O jogo será lançado para PC, PS5 e Xbox Series X.

Grid Legends: Novo jogo da Codemasters

O lançamento do Grid Legends foi anunciado para 2022 para PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series S/X e PlayStation 5. Com um trailer de lançamento impressionante, é possível ver um pouco sobre o modo de história com gráficos realistas e cenas gravadas usando a tecnologia Extended Reality (XR) — e há a participação de atores famosos, como Ncuti Gatwa, da série Sex Education, na Netflix. Os desenvolvedores do estúdio britânico Codemasters, comprado pela EA por US$ 1,2 bilhão em dezembro de 2020, prometem modos variados de jogo e muitas opções de veículos para agradar os jogadores.