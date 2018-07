Feira teve 300 mil visitantes em 2016

Maior evento de games da América Latina, a Brasil Game Show já tem data e local para acontecer em 2017. No ano que vem, a feira chegará à sua décima edição entre os dias 11 e 15 de outubro, e será realizada no Expo Center Norte, espaço de exposições localizado na zona norte da capital paulista.

Os primeiros ingressos começam a ser vendidos nessa sexta-feira, 25: a partir da meia-noite, os fãs de jogos poderão adquirir o ingresso de meia-entrada para um dia de evento por R$ 39 – além de idosos, estudantes e pessoas com necessidades especiais, também tem direito a meia quem levar ao evento um quilo de alimento não perecível.

No ano passado, a feira foi realizada em setembro, no São Paulo Expo, na zona sul de São Paulo. “A BGS 2016 aconteceu em setembro e foi um sucesso. Recebemos 301.136 visitantes, mas poderia ter sido muito melhor em outubro”, afirma Marcelo Tavares, idealizador e organizador da feira, em nota à imprensa. Em suas edições anteriores, a feira foi sempre realizada perto do Dia das Crianças.