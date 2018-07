Bill O'Leary/Washington Post Crianças estão cada vez mais na mira dos jogos com assistentes virtuais

A Lego anunciou uma nova forma das crianças brincarem com seus famosos blocos. Uma parceria da fabricante de brinquedos e a gigante varejista Amazon criou um programa em que a assistente virtual Alexa conta histórias para inspirar os pequenos a brincarem com seus blocos.

O produto, que mira em crianças de dois e cinco anos, foi lançado nesta quarta-feira, 2, nos Estados Unidos e Reino Unido. Para dar cenário à brincadeira, por alguns minutos a Alexa conta histórias como as férias de uma aeronave ou como um coelho conheceu sua nova família depois de ter sido adotado.

Estratégia. A novidade faz parte de um dos esforços da Lego de se manter relevante para uma geração de crianças totalmente digitais. A empresa tenta emplacar projetos que misturam o produto físico com o meio digital há quase uma década, registrando alguns fracassos como o jogo LegoUniverse e outros sucessos como o The Lego Movie.

"As crianças não diferenciam entre o jogo físico e o digital", disse James Poulter, diretor de Plataformas e Parcerias Emergentes da Lego, no comunicado. “Trazer o áudio para a equação é apenas mais uma maneira de as crianças aumentarem e ampliarem sua experiência de jogo.”

Mercado. O uso de assistentes virtuais está cada vez mais comum no mercado de jogos. Em março, o Google mostrou o Safari Mixer, um jogo que permite crianças fazerem combinações em diferentes espécies de animais com a ajuda da assistente virtual da empresa de buscador.

As crianças dizem quais partes de animais querem usar e esperam o resultado. O jogo exibe uma animação da “nova espécie” no smartphone e reproduz o que seria o som daquele novo animal.

O Grilled Murder Mistery é outro jogo que usa a tecnologia. Nele, o jogador precisa ajudar um detetive a encontrar o culpado de um assassinato. Toda a interação do game é feita por comando de voz, uma simulação de colheita de depoimento dos suspeitos. No fim, o assistente do Google questiona sobre quem é o assassino e como ele desvendou o caso.