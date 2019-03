REUTERS/Ina Fassbender A EA tem 9 mil funcionários ao redor do mundo

A empresa de jogos eletrônicos EA confirmou a demissão de 350 funcionários ao redor do mundo, principalmente dos setores de marketing e mídia. A informação foi inicialmente publicada no site especializado em jogos Kotaku, que teve acesso a um e-mail enviado pelo presidente executivo da empresa, Andrew Wilson.

Ao todo, a empresa tem 9 mil funcionários – a demissão por tanto, corresponde a cerca de 4% da equipe. Em comunicado, a EA afirmou que está dando “passos importantes como companhia para enfrentar desafios”. A empresa disse também que está focada em aumentar a qualidade de seus serviços.

A EA afirmou que as demissões irão diminuir a presença da empresa no Japão e na Rússia. Uma reportagem da revista japonesa Famitsu informou que a EA fechou completamente seu escritório no Japão.

A empresa não é a única do setor que enfrenta dificuldades: em fevereiro, a Activision Blizzard, rival da EA na indústria de jogos eletrônicos, também anunciou um corte de 800 funcionários.