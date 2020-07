Fortnite/Divulgação Fortnite estará disponível oficialmente na Play Store

A Epic Games, criadora do popular videogame Fortnite, disse nesta quinta-feira, 9, que recebeu um investimento de US$ 250 milhões de dólares da Sony, em troca de uma participação minoritária na empresa.

No mês passado, a Bloomberg informou que a Epic estava perto de iniciar uma rodada de financiamento de US$ 750 milhões de investidores que incluíam T. Rowe Price Group e Baillie Gifford, o que avaliava a empresa em cerca de US$ 17 bilhões.

A Epic, que também desenvolveu a game engine Unreal, em 2018 recebeu US$ 1,25 bilhão em financiamento de investidores, incluindo a KKR.

A Sony lançará o console PlayStation 5 ainda este ano, com títulos que incluem Assassin’s Creed Valhalla, da Ubisoft, e Grand Theft Auto, da Rockstar Games.