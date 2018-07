REPRODUÇÃO

A equipe brasileira Pain Gaming venceu no sábado, 5, o campeonato regional do game League of Legends e irá competir no torneio mundial. Ainda sem um adversário definido, os brasileiros estão aguardando o sorteio da fase de grupos para descobrir quem irão enfrentar.

O histórico de vitórias expressivas da Pain começou há algumas semanas, quando os brasileiros venceram — com 100% de aproveitamento — equipes da América Latina e da região da Rússia durante as preliminares do desafio internacional.

Depois disso, eles ficaram aptos a enfrentar a chilena KLG nas eliminatórias para o campeonato mundial. Quem vencesse 3 das 5 partidas, já teria uma vaga no campeonato principal. A Pain, então, marcou 3 vitórias contra a KLG.

Agora, a equipe de brasileiros aguarda os sorteios da primeira fase da competição para descobrir quem será o primeiro adversário.

A competição mundial está marcada para ocorrer mês que vem, na Europa. A fase de grupos acontecerá, ao longo de duas semanas, em Paris. Em seguida, as quartas acontecerão em Londres, na Inglaterra. As semifinais, por sua vez, serão em Bruxelas, na Bélgica. Berlim, então, será o palco da grande final.

O Brasil já marcou presença no evento. Em 2014, a equipe brasileira Kabum viajou para a Ásia, após se classificar pelo mesmo sistema que a Pain está passando. Eles, porém, foram desclassificados logo na primeira fase da competição.