Telltale Games Jogo inspirado na série de zumbis foi um dos principais hits da Telltale

A produtora de jogos Telltale Games anunciou na última sexta-feira, 21, que vai fechar as portas. Em comunicado enviado à imprensa, a empresa disse que estava demitindo na ocasião 225 de seus 250 funcionários – os últimos 25 vão permanecer na companhia apenas para a conclusão do segundo capítulo de The Walking Dead: The Final Season, último jogo a ser lançado pela empresa.

Segundo o portal norte-americano The Verge, especializado em tecnologia, a empresa dispensou seus funcionários sem nenhum ressarcimento; os demitidos tiveram apenas 30 minutos para juntar suas coisas na empresa antes de deixar o prédio. A Telltale também anunciou o cancelamento de dois jogos – a segunda temporada de The Wolf Among Us, inspirado nos quadrinhos da Marvel, e um game inspirado na série Stranger Things, da Netflix.

Criado em 2004, em San Rafael, a Telltale marcou época ao criar jogos com forte poder narrativo, muitas vezes inspirados em grandes marcas como Game of Thrones, Minecraft, Batman e Guardiões da Galáxia. Além disso, influenciou toda a indústria ao criar um sistema de jogos por episódios, lançados mensalmente, em vez de um pacote completo -- caminho seguido por títulos como Life is Strange e Hitman, por exemplo.

No entanto, a empresa não conseguiu sucesso nos últimos tempos: a pressão por sucesso e boas vendas fez o estúdio entrar numa dinâmica de gerenciamento tóxico e muitas horas extras de trabalho. Os últimos jogos da empresa, como a segunda temporada de Batman e a primeira de Guardiões da Galáxia, venderam menos de 70 mil unidades na Steam, um número baixo para um estúdio do porte da empresa.