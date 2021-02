YouTube A criação levou seis meses de trabalho incansável para ser construída

O engenheiro de hardware Mike Choi é apaixonado por mexer em coisas e transformá-las – e esse gosto vem de seu amor pelos produtos Nintendo. Seu apreço por tudo o que a desenvolvedora de jogos eletrônicos faz inspirou a criação do seu ridículo e funcional equipamento denominado "Labo Fit Adventure Kart Kit". O Kart Kit permite que os jogadores usem uma bicicleta ergométrica e um controle para jogar o Mario Kart 8 Deluxe no Nintendo Switch.

"Cresci jogando videogame", conta Choi. "Uma grande parte da formação da minha identidade como engenheiro e profissional é o quanto a Nintendo me influenciou. Eles estão sempre fazendo coisas diferentes e interessantes totalmente fora do comum."

O jovem de 27 anos, que mora na área da Baía de São Francisco, nos Estados Unidos, não se considera uma pessoa "preocupada com a forma física", mas mesmo assim tem um fascínio por jogos fitness de videogame. A maioria não é cativante, diz ele, e costuma nunca manter sua atenção por mais de algumas semanas, levando-o a criar algo próprio.

"Acho que no fundo, isso é uma maneira de pensar: como você pode se exercitar sem sentir que está se exercitando?", disse Choi.

Sua criação – que pode ser vista em vídeo de 24 minutos no YouTube que imita um comercial da Nintendo – envolve segurar um controle Ring-Con como um volante (ele também pode ser apertado para atirar nos inimigos) enquanto se pedala em uma bicicleta ergométrica para acelerar um kart na corrida disputada.

"Tudo o que você vê no vídeo é real", disse ele. "Funciona do jeito que eu descrevi. Tenho usado ele."

O longo vídeo mostra como Choi construiu seu "Labo Fit Adventure Kart Kit". O coração de sua criação é o TAPBO, um pequeno dispositivo robótico que ele projetou que mantém o Joy-Con no lugar e tem braços motorizados que pressionam dois dos botões do controle para acelerar e desacelerar no jogo Mario Kart 8 Deluxe. Para jogar, você senta na bicicleta (que ele comicamente chama de Bike-Con e é coberta com papelão para se parecer com a linha de produtos da Nintendo Labo), segura o controle com as duas mãos como um volante e pedala para avançar na disputa.

"Eu não queria modificar nenhum software", disse ele. "Eu não queria emular um Joy-Con ou ter que fazer qualquer coisa desse tipo. Nenhum hardware foi modificado. É muito primitivo no sentido de que é apenas um robô pressionando botões."

O robô TAPBO é inspirado em um produto da Nintendo de meados da década de 1980 chamado "Rob the Robot", um robô de brinquedo que, assim como o TAPBO, basicamente pressionava botões em um controle no lugar do jogador.

No equipamento de Choi, o TAPBO se comunica com a bicicleta, que tem seu próprio circuito interno para se comunicar adequadamente com o controle e o Nintendo Switch. Por exemplo, uma vez que você atinge um limite de velocidade específico pedalando, ele ativa o TAPBO para pressionar o botão de aceleração no Joy-Com e move seu kart para frente. Para o controle Ring-Con, o jovem adicionou seu próprio sensor ao controle, que traduz os movimentos do jogador em ações no jogo.

"O Ring-Con já se parece com um volante, como o Wii Volante", disse ele. "Essa foi uma solução muito fácil para fazer os controles de inclinação funcionarem. Fazer o aperto ser traduzido para itens de tiro foi muito mais difícil, mas parecia que era a chave para torná-lo um treino de corpo inteiro."

A certa altura, ele considerou programar o TAPBO para desligar completamente o Nintendo Switch, essencialmente atuando como um botão de liga e desliga – caso o jogador não conseguisse manter uma certa velocidade. Mas, depois, sentiu que isso seria muito punitivo.

Projetos

Uma das razões pelas quais Choi decidiu não modificar pessoalmente nenhum software ou hardware foi por causa da postura rigorosa da Nintendo contra as alterações feitas por usuários em seus produtos, muitas vezes levando à suspensão e fazendo com que fãs desistam de seus projetos. Ele teme que seu vídeo do YouTube possa ser removido, apesar da menção explícita de que não contém conteúdo modificado.

“Não é nenhum segredo, especialmente agora, que a Nintendo não tem sido uma grande fã dos usuários que criam seus próprios projetos”, disse Choi.

Não é a primeira vez que Choi adapta um produto da Nintendo ou acessórios de terceiros. Ele projetou o Flip Grip, um popular acessório portátil de terceiros que vira a tela em 90 graus. É algo útil para dezenas de jogos no Switch que são melhores de jogar na vertical, incluindo jogos de fliperama adaptados como "Punch-Out" e "Donkey Kong".

Embora o "Labo Fit Adventure Kart Kit" não tenha nenhum hardware ou software modificado, ele ainda pode ser considerado parte de um subconjunto da comunidade online dedicada à adaptação de controles de videogame. Choi aponta para outras criações, incluindo uma modificação que permite aos usuários jogar "Legend of Zelda: Breath of the Wild" com um Ring-Con, que Choi acredita ser "incrivelmente legal". Mais recentemente, ele recebeu um vídeo mostrando alguém em uma bicicleta ergométrica projetada para controlar um GameCube.

Choi cresceu jogando não apenas os jogos da Nintendo, mas há muito tempo é um fã de Mario Kart. Sua criação levou seis meses de trabalho incansável para ser construída, mas ele sente que o resultado valeu a pena o tempo e o esforço, dando-lhe uma nova maneira de interagir com o jogo e uma nova maneira de entrar em forma.

"Acho que adicionar exercícios a isso, para mim, definitivamente faz sentido", disse ele. "Se alguma coisa vai me fazer praticar exercícios, é isso."/TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA