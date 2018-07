Reuters No primeiro dia útil após a revelação dos escândalos, o Facebook perdeu US$ 36 bilhões em valor de mercado após ver suas ações caírem 6,7%, com fuga de investidores preocupados com a repercussão do caso.

O Facebook entregou a parlamentares americanos uma lista com o nome das 61 empresas que tiveram acesso especial aos dados de usuários da rede social, disse o site americano Business Insider. O documento, com 747 páginas foi apresentado ao Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos Representantes na última sexta-feira, e divulgado nesta segunda-feira, 2.

Aos parlamentares, o Facebook disse que, em abril de 2014, exigiu uma revisão e nova aprovação de aplicativos usados na rede social para impedir o acesso de dados de amigos de usuários sem autorização.

Apesar disso, 61 companhias tiveram “cerca de seis meses” a mais de prazo para se adequar. Entre as empresas que tiveram um tratamento especial estão a Audi, Spotify, Nike e Snap. Atualmente, os desenvolvedores de aplicativos ainda podem pedir acesso a dados de usuários como nome, sexo, data de nascimento, localização e fotos.

O novo escândalo veio à tona depois de uma reportagem do The New York Times. Segundo o jornal, a própria tecnologia da rede social permitia o compartilhamento e a empresa sabia que repassava as informações. À época, o Facebook chegou a confirmar que empresas de hardware como Apple e Microsoft também tiveram acesso a dados de usuários.

O Facebook negou que se trata de um novo escândalo de uso indevido de dados e disse que o acesso a informações era para permitir que seus usuários acessassem alguns recursos em dispositivos móveis.

Aqui está a lista das companhias que tiveram acesso, por mais tempo, a dados de usuários, segundo a Business Insider:

ABCSocial, ABC Television Network

Actiance

Adium

Anschutz Entertainment Group

AOL

Arktan / Janrain

Audi

biNu

Cerulean Studios

Coffee Meets Bagel

DataSift

Dingtone

Double Down Interactive

Endomondo

Flowics, Zauber Labs

Garena

Global Relay Communications

Hearsay Systems

Hinge

HiQ International AB

Hootsuite

Krush Technologies

LiveFyre / Adobe Systems

Mail.ru

MiggoChat

Monterosa Productions Limited

never.no AS

NIKE

Nimbuzz

Nissan Motor Co. / Airbiquity Inc.

Oracle

Panasonic

Playtika

Postano, TigerLogic Corporation

Raidcall

RealNetworks, Inc.

RegED / Stoneriver RegED

Reliance/Saavn

Rovi

Salesforce/Radian6

SeaChange International

Serotek Corp.

Shape Services

Smarsh

Snap

Social SafeGuard

Socialeyes LLC

SocialNewsdesk

Socialware / Proofpoint

SoundayMusic

Spotify

Spredfast

Sprinklr / Sprinklr Japan

Storyful Limited / News Corp

Tagboard

Telescope

Tradable Bits, TradableBits Media Inc.

UPS

Vidpresso

Vizrt Group AS

Wayin