Facebook Agora, o Facebook Gaming é centralizado no aplicativo

Usuários brasileiros do Facebook já podem acessar todo o conteúdo de jogos em uma única aba na rede social. A novidade, anunciada pela empresa nesta sexta-feira, 15, centraliza o Facebook Gaming no aplicativo – para acessar a página, basta clicar no ícone "Jogos" que aparece no feed principal.

Nessa nova aba, usuários podem procurar games que querem jogar, seguir streamers e grupos, além de consumir conteúdos gerais sobre o assunto – funciona quase como um feed de notícias. O objetivo da mudança, segundo o Facebook, foi facilitar a conexão dos usuários com o mundo dos jogos.

A função será liberada aos poucos para os usuários. Quem ainda não consegue ver a opção "Jogos" na página inicial rede social, pode encontrá-la no menu "Explorar".

O Facebook afirma que está testando um aplicativo independente do Facebook Gaming para o Android, com novos recursos ainda não revelados pela empresa.