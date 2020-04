O Facebook quer competir com YouTube e Twitch na transmissão de games online e está lançando um aplicativo para hospedar as lives e streamings de jogadores. O Facebook Gaming App foi lançado nesta segunda-feira, 20, para celulares com sistema operacional Android e também conta com jogos offline.

O aplicativo estava com lançamento programado para junho, segundo o jornal americano The New York Times, mas a pandemia pelo novo coronavírus e países inteiros em quarentena antecipou a chegada do app. Disponível apenas para Android, a plataforma aguarda liberação da Apple para chegar também para iOS, segundo informou a empresa ao site The Verge..

Facebook Não é a primeira vez que o Facebook tenta atacar o domínio do YouTube no mundo dos vídeos

"Investir em jogos, no geral, se tornou uma prioridade para nós, porque vemos como uma forma de entretenimento que realmente conecta as pessoas", disse Fidji Simo, chefe do aplicativos do Facebook, ao The New York Times. "É um entretenimento que não é apenas uma forma de consumo passivo, mas um entretenimento que é interativo e une as pessoas".

A plataforma Facebook Gaming, que já existe, observou um crescimento de 210% nas horas assistidas entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019, de acordo com a StreamElements, empresa de software de streaming. A empresa também se atentou em fazer parcerias com gamers, para garantir a audiência dos conteúdos, e recrutou o ex-jogador do Twitch Gonzalo "ZeRo" Barrios, a youtuber Corinna Kopf e a ex-campeã do UFC, Ronda Rousey.

Agora, com o aplicativo, o Facebook espera aumentar ainda mais o número de visualizações no segmento da plataforma, que ainda é liderada por Twitch e Youtube. Para isso, tem buscado facilitar a forma de compartilhamento de streamings, como o botão “Go Live”, que permite que os usuários adicionem um vídeo com poucos comandos na tela do celular.