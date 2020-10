Dado Ruvic/Reuters Com a ferramenta, os usuários poderão fazer streaming de games sem a necessidade de fazer o download deles

O Facebook anunciou nesta segunda-feira, 26, o lançamento de um serviço de streaming de games gratuito. A plataforma vai permitir que usuários façam streaming de jogos como Asphalt 9: Legends e WWE SuperCard diretamente na rede social, sem a necessidade de fazer o download deles.

Segundo a empresa, todos os videogames transmitidos poderão ser jogados na página de jogos do Facebook ou no feed de notícias.

O recurso de jogos do Facebook segue a ideia de outros serviços oferecidos no mercado como o Stadia, do Google, o GeForce NOW, da Nvidia, ou o Luna, da Amazon. Porém, a plataforma do Facebook não oferecerá a qualidade de console disponibilizada por esses serviços.

"Acreditamos no futuro a longo prazo dos jogos na nuvem, mas não tentaremos impressionar vocês com as maravilhas de nossos data centers, algoritmos de compressão, resoluções ou quadros por segundo. O streaming de jogos em nuvem ainda tem um longo caminho a percorrer", disse o Facebook em comunicado nesta segunda.

O recurso estará disponível inicialmente para usuários do Android e também na versão web, disse o Facebook. Por enquanto, os dispositivos iOS, da Apple, não receberão o serviço. "A Apple trata os jogos de maneira diferente e continua a exercer controle sobre um recurso muito precioso", disse a empresa, acrescentando que não tem certeza se o lançamento na loja de aplicativos da Apple é um caminho "viável".