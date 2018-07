Wikimedia Commons

Quem viveu os tempos do MSN Messenger lembra como era divertido passar horas e horas não apenas conversando com os amigos, mas também os desafiando para partidas de Damas e Campo Minado. Agora, o Facebook Messenger trouxe à tona uma função parecida: graças a um comando escondido do aplicativo, é possível iniciar partidas de xadrez contra seus amigos.

A função foi revelada recentemente por usuários do fórum Reddit, e tem um funcionamento um bocado complexo: para iniciar uma partida, é preciso abrir a janela de conversa com um amigo e digitar o comando “@fbchess play” (isto é: uma mensagem dirigida ao aplicativo FB Chess, pedindo o início de uma partida). Com isso, o sistema abre um tabuleiro de xadrez em miniatura, e escolhe aleatoriamente quem vai ficar com as peças brancas e quem ficará com as pretas.

Para mover as peças é preciso utilizar o sistema de Notação Algébrica, muito usado por jogadores profissionais de xadrez para registrar e até mesmo treinar novas jogadas. Uma jogada consiste de três códigos diferentes (XXX): o primeiro identifica a peça que vai ser mexida, enquanto os outros dois identificam a linha do tabuleiro e a coluna para onde a peça deve ir. No caso abaixo, Nb4 mostra um cavalo preto indo para a casa b4.

Cada peça tem uma identificação diferente: o Rei é K (de King, em inglês), a Dama é Q (de Queen), o Bispo é B (de Bishop), o Cavalo é N (de kNight, uma vez que K já foi usada para o rei), a Torre é R (de Rook) e os peões podem ser identificados como P (de Pawns).

Não entendeu? Você pode digitar o comando “@fbchess help”, que vai te explicar como deve jogar. Além disso, o jogo tem uma regra pouco tradicional: é possível desfazer uma jogada, usando o comando “@fbchess undo”. E aí, está pronto para dar um xeque-mate em seu melhor amigo?

Pode parecer apenas um truque do Facebook, mas é apenas parte dos investimentos da empresa para tornar o Facebook Messenger uma ferramenta cada vez mais útil – e capaz de utilizar inteligência artificial para ajudar os usuários.