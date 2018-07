Foto: Nintendo Única grande franquia original da Nintendo no Wii U, o jogo de paintball com lulas humanas Splatoon ganhará uma sequência: Splatoon 2, previsto para 21 de julho. É outro exclusivo do Nintendo Switch.

Foto: Behold Criação dos brasileiros da Behold, Galaxy of Pen and Paper leva para os games eletrônicos a atmosfera dos RPGs de mesa. É o segundo título da série “Pen and Paper”, iniciada em 2013 com Knights of Pen and Paper. Se o primeiro jogo era medieval, agora é hora de ir para o universo da ficção científica e do espaço – sai para PCs e dispositivos móveis em 29 de julho

Foto: Fullbright Tacoma, feito pelos criadores de Gone Home, é um game de suspense ambientado em uma nave espacial. Exclusivo do Xbox One, chega em 2 de agosto.

Foto: BossKey Productions Novo game de Cliffy Bleszinski (Gears of War), LawBreakers é um game de tiro para PS4 e PC. Nele, os combatentes poderão se divertir em arenas que desafiam a gravidade - daí o nome do jogo. Chega em 8 de agosto.

Foto: SEGA Projeto da SEGA para recuperar o ouriço azul, Sonic Mania vai retomar a jogabilidade em duas dimensões dos clássicos games do mascote no Mega Drive. Sai para PS4, Xbox One e PCs. Chega em 15 de agosto.

Foto: EA O game de futebol americano Madden NFL 18 tem como principal novidade um modo de história semelhante ao modo Jornada de FIFA 18 – aqui, ele se chamará Long Shot. Sai em 25 de agosto de 2017 para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Nintendo/Ubisoft Mario + Rabbids: Kingdom Battle, um game que mistura o encanador bigodudo da Nintendo com os irreverentes coelhos da Ubisoft. O game, feito pela empresa francesa, será um jogo de aventura com batalhas em turnos, à moda do antigo Worms ou de Final Fantasy Tactics, e marca uma das primeiras vezes que a Nintendo abre espaço para outra empresa criar um jogo com Mario. Mario + Rabbids sai em 29 de agosto para o Nintendo Switch, novo console da japonesa

Foto: Square Enix Novo jogo da série da Square Enix que surpreendeu em 2015, Life is Strange: Before the Storm terá 3 episódios – o primeiro deles sai em agosto – e pretende mostrar as aventuras de Chloe antes dos acontecimentos do primeiro game da série. Sai para PS4, Xbox One e PCs.

Foto: Bad Minions Primeiro grande game dos brasileiros da Bad Minions, Alkymia é um jogo de aventura e RPG que traz uma protagonista feminina e é baseado, como diz o nome, na alquimia da Idade Média. Sai para PCs em setembro – uma versão para PS4 e Xbox One, porém, não está descartada.

Foto: Sony Knack 2, continuação do jogo de plataforma que fez parte do lançamento do PlayStation 4, sai em 5 de setembro, só para o console da Sony

Foto: Activision Destiny 2, previsto para 6 de setembro, vai dar um novo rumo ao game de ficção científica. Para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Konami O homem mais rápido do mundo Usain Bolt é a principal estrela de PES 2018, novo game de futebol da Konami. Para PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One e PC, o jogo sai em 12 de setembro – duas semanas antes do rival FIFA 18.

Foto: Capcom Marvel versus Capcom: Infinite, o novo game de luta que junta Homem-Aranha e Street Fighter na mesma arena. Chega em 19 de setembro, mas vai sair também para o Xbox One e para PC. A primeira demo do jogo, que mostra o modo história, já poderá ser baixada!

Foto: EA Estrelado por Cristiano Ronaldo, o novo FIFA 18 chega em 29 de setembro para PS4, Xbox One, PC, PS3, Xbox 360 e até para o Nintendo Switch, novo console da Nintendo. O game já está em pré-venda por R$ 209,00 e terá a volta do modo Jornada, "novela" cuja estrela é Alex Hunter, um craque em ascensão.

Foto: Xbox One O jogo independente Cuphead, um dos mais aguardados lançamentos para o Xbox One, sai em 29 de setembro para o console. Ele tem um visual inspirado em desenhos animados dos anos 1940. Também terá versão para PCs.

Foto: Microsoft Forza Motorsport 7, novo game de uma das principais séries de corrida da atualidade, chega em 3 de outubro para o Xbox One, com direito a belos gráficos e uma garagem de mais de 700 carros.

Foto: Warner Novo game da Warner inspirado no universo de Senhor dos Aneis, Sombras da Guerra sai em 10 de outubro de 2017, para PS4, Xbox One e PC.

Foto: Bethesda The Evil Within 2, game de terror que se tornou um dos principais títulos da produtora, não ganhou tantos detalhes. No entanto, o game, do criador da série Resident Evil, mostra que a franquia continua com personagens e cenários aterrorizantes. Segundo a Bethesda, The Evil Within 2 erá lançado em 13 de outubro, também para plataformas PlayStation 4, Xbox One e PCs

Foto: Ubisoft South Park: A Fenda que Abunda Força será uma sátira de super-heróis com os personagens do desenho animado dos anos 1990. Sai em 17 de outubro, para PlayStation 4, Xbox One e PCs.

Foto: Ubisoft O novo game de dança da Ubisoft, Just Dance 2018, terá Bruno Mars, Ariana Grande, Beyoncé e Shakira. Sai em 24 de outubro para todos os consoles.

Foto: Bethesda Wolfenstein 2: The New Colossus é a continuação da história alternativa da franquia, na qual os alemães venceram a 2ª Guerra Mundial. Neste capítulo do jogo, de acordo com o trailer divulgado pela empresa, o protagonista BJ Blazkowicz passa a combater o nazismo dentro dos Estados Unidos. Para isso, ele se alia à resistência americana e começa o combate em diversos pontos importantes do País, como Nova York e as ruas de Nova Orleans. De acordo com a Bethesda, The New Colossus chegará às lojas a partir de 27 de outubro para as plataformas PlayStation 4, Xbox One e PCs

Foto: Nintendo Super Mario Odyssey deve trazer para o Switch o mesmo tipo de ação em 3D que já foi vista em jogos como Mario 64 e Super Mario Galaxy. Com ajuda de sua "boina animada", o encanador vai percorrer fases no meio da cidade, na água e até com dinossauros. Chega em 27 de outubro de 2017.

Foto: Ubisoft Assassin's Creed. Origins, ambientado no Antigo Egito, vai mostrar o início da seita dos Assassinos. O game, que sai em 27 de outubro para PS4, Xbox One e PC, deve trazer uma boa reformulação na série – o que se viu até agora, com novos gráficos e possibilidades diferentes de batalha, é bem interessante.

Foto: Activision Call of Duty: WWII é uma volta ao passado da franquia de tiro mais popular da atualidade. Sai em 3 de novembro de 2017 para Xbox One, PS4 e PCs.

Foto: Microsoft O ator Terry Crews, o eterno pai do Chris, é a estrela do trailer de Crackdown 3, game de ação e tiro que é um dos mais aguardados exclusivos do Xbox One – e chega em 7 de novembro

Foto: EA O novo Need for Speed chega em 10 de novembro e terá o título de Need for Speed: Payback. Na conferência da EA, foi mostrado um trailer interessante e a possibilidade de customizar carros antigos, como um fusca. Payback também terá um modo de missões de roubo especial – o que parece aproximar o jogo de games como GTA V. Sai para PS4, Xbox One e PC.

Foto: EA Previsto para 17 de novembro de 2017, Star Wars Battlefront II terá um novo modo de história – ele vai acompanhar a capitã Iden Versio, em acontecimentos entre o Episódio VI e o Episódio VII da saga criada por George Lucas. Além disso, o game terá batalhas multiplayer em todas as eras da série, e a participação especial de John Boyega, o Finn de Star Wars: O Despertar da Força. Na apresentação em Los Angeles, o game teve seu modo multiplayer revelado – e impressionou pelos belos gráficos. Sai para PS4, Xbox One e PC.

Foto: EA NBA Live 18, o game de basquete da EA, ganhou um novo modo, The One, no qual o jogador poderá fazer partidas não só nos ginásios da NBA, mas também em quadras urbanas, jogando o melhor do "basquetebol de rua". Sai em dezembro para PC, PS4 e Xbox One.

Foto: Microsoft Hora de se preparar para batalhas épicas: a Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 12, que Age of Empires, clássico game de estratégia dos anos 1990, vai ganhar uma versão remodelada até o final deste ano. Situado na Idade Antiga, o game que trazia batalhas entre povos como gregos e egípicios terá agora uma versão com resolução 4K (Ultra HD), além de novidades na trilha sonora e melhorias na jogabilidade. A data exata de lançamento ainda não foi definida, mas Age of Empires: Definitive Edition sairá para PCs e também para o Xbox One.