Divulgação/EA Games FIFA 22 chega às lojas em outubro para PlayStation 5, Xbox X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC

Durante julho, as novas versões do FIFA, da Elecronic Arts (EA), e do Pro Evolution Soccer (PES), da Konami, foram reveladas.

No FIFA 22, a ser lançado em outubro deste ano, as novidades incluem modificações na jogabilidade, com destaque para as atualizações para PlayStation 5 (PS5) ou Xbox Series X/S. O novo FIFA promete uma experiência tecnológica que inclui HyperMotion, inteligência artificial e aprendizado de máquina.

A Konami não ficou para trás e surpreendeu a todos de cara com a mudança dos nomes de jogos. Pro Evolution Soccer (PES) e Winning Eleven, como a franquia é conhecida no Japão, dão lugar ao eFootball, nome que já era usado desde 2020 pela desenvolvedora. A ideia é transformar o jogo em uma plataforma digital que não terá mais lançamentos anuais, e sim atualizações a cada nova temporada.

Veja abaixo tudo o que muda com o lançamento dos novos títulos e o que você deve esperar para a próxima temporada nos gramados virtuais.

Jogabilidade com mais tecnologia

FIFA 22

Para os consoles da nova geração, a jogabilidade será um diferencial. A EA desenvolveu uma nova tecnologia, batizada de HyperMotion, para registrar em campo os movimentos dos 22 atletas em partidas de alta intensidade e conseguir transcrever os movimentos em animações mais realistas.

O passo seguinte foi adicionar a tecnologia de aprendizado de máquina ao processo. Agora, o jogo pode prever movimentos com mais precisão e posicionar os jogadores em campo de maneira semelhante à realidade.

Na prática, os jogadores vão se mexer como se fossem atletas reais em campo, dando passos mais curtos ou longos de acordo com a necessidade, disputando bolas aéreas com mais realismo e proporcionando um suporte ao jogador do controle que se aproxima mais da dinâmica de um time profissional.

Quem tem um console de gerações antigas também vai perceber mudanças nos goleiros, que fazem defesas mais confiáveis e com movimentos personalizados. As trajetórias da bola também foram alteradas para incluir mais efeitos, além da nova “arrancada explosiva”, que dá vantagem ao atacante sobre os zagueiros se eles não começarem a correr no momento da jogada de velocidade.

eFootball

Como se a mudança de nome não fosse dramática o suficiente, a Konami apostou na mudança de motor para construir o novo eFootball. Com um motor autoral criado em Unreal Engine 4, a pretensão é desenvolver uma multiplataforma que esteja gradativamente disponível para todos os consoles, gerações antigas e recentes, e dispositivos móveis.

Com uma tecnologia chamada de Motion Matching, a Konami também promete um jogo mais realista, com mudanças na forma com que os dribles são feitos e nas disputas entre dois jogadores. Ainda faltam, porém, informações sobre a jogabilidade.

Visual novo

FIFA 22

A palavra da temporada é imersão. Uma das novidades é a forma como a torcida vai interagir com a partida, gritando mais alto quando o time precisa de incentivo, saindo do estádio diante de uma derrota ou cantando músicas como “You Never Walk Alone” quando o Liverpool estiver em campo.

Para deixar o visual mais vibrante, a iluminação foi alterada para melhorar a cor do gramado e dos uniformes. Os visuais dos jogadores também mudaram, com formas mais proporcionais, o acréscimo de tatuagens e outras personalizações.

eFootball

As mudanças na própria identidade visual do jogo são grandes novidades. Nas próximas semanas, quando a Konami anunciar mais detalhes sobre o eFootball, veremos como elas serão traduzidas na jogabilidade.

Datas de lançamento

FIFA 22

O título será lançado para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series S/X, Xbox One e PC no dia 1.º de outubro.

eFootball

O lançamento da versão digital e gratuita para jogar, para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC está previsto para o fim deste ano. As versões iOS e Android estão previstas para logo depois.

Preços no lançamento

FIFA

A versão padrão do FIFA 22 (R$ 339) não dará aos jogadores de PlayStation 4 (PS4) e Xbox One o direito de uma atualização para os novos consoles como em versões anteriores. Então, quem quer aproveitar o jogo completamente é preciso comprar a versão Ultimate, por R$ 499.

eFootball

Na jogada mais ousada do lançamento, o jogo será gratuito. A partir do lançamento, jogadores podem baixar a versão base e começar a disputar partidas. Com o tempo, a previsão é de que outros modos sejam vendidos separadamente.