O Google lança nesta quarta-feira, 25, o YouTube Gaming, adaptação do seu site de vídeos inteiramente voltada para jogos, que chega para concorrer com o popular Twitch, plataforma da Amazon visitada por mais de 60 milhões de jogadores que assistem online a vídeos ao vivo de outros jogadores.

O YouTube Gaming chega com sua versão web somente em inglês, embora acessível por qualquer país onde o YouTube já esteja presente. Já os aplicativos (Android e iOS) da plataforma estarão, como anunciado em junho, inicialmente liberados apenas nos Estados Unidos e Reino Unido.

Ao Estado, o Google afirmou que a empresa não possui previsão de lançamento do aplicativos no Brasil, nem de uma versão em português, mas garante estar “trabalhando” para isso.

O visual do Gaming em relação ao YouTube tradicional muda bastante. Na nova plataforma, cada jogo terá sua própria página (serão mais de 25 mil páginas, segundo o Google), onde transmissões ao vivo e vídeos relacionados estarão em forma de destaque e feed. Cada usuário poderá selecionar seus games favoritos, que ficarão organizados em uma barra lateral, e acompanhar suas novidades (como novos vídeos).

Plataforma de vídeos terá páginas exclusivas para cada game

Os canais de jogos terão subdivisões: Explore (transmissões e vídeos recomendados ao usuário), Live (transmissões ao vivo), My Channels (feed dos canais favoritos do usuário), Popular (vídeos e canais em alta no momento), Let’s Play (transmissões e vídeos de jogadores completando games do começo ao fim), Reviews (vídeo que buscam descrever e avaliar jogos) e, por fim, uma seção com vídeos oficiais da produtora do jogo em questão.

O Google disse em seu blog que a plataforma de games “puxará” todo conteúdo de game já publicado no YouTube – algo semelhante ao que foi feito com o YouTube Edu no Brasil – e anunciou também mudanças sobre a forma de os usuários criarem uma transmissão ao vivo, agora facilitada.

Aplicativos do YouTube Gaming não estarão disponíveis no Brasil (clique na imagem para ampliar)

Caso esteja se perguntando se o Google continuará investindo em games ou se o YouTube Gaming foi apenas uma resposta ao Twitch – antes de ser comprada por US$ 970 milhões pela Amazon no ano passado, o site criado em 2011 teria recusado uma proposta de compra pelo Google no valor de US$ 1 bilhão –, a empresa dá uma dica em seu post: “Isto é só o começo”.