Fortnite/Divulgação Fortnite estará disponível oficialmente na Play Store

A Epic Games anunciou nesta terça, 21, que Fortnite está disponível para download na Play Store. Apesar de ser um dos jogos para celular mais populares dos últimos anos, Fortnite nunca esteve no catálogo da loja oficial de apps do Google - a Epic Games sempre tentou contornar a mordida na receita que o Google dá nos apps que se submetem à sua loja.

A mudança, porém, não significa que o estúdio esteja satisfeito com as políticas do Google. O comunicado sobre o assunto foi bastante incisivo. "O Google deixa em desvantagem aplicativos baixados fora da Play Store", diz parte do texto. Segundo a Epic Games, os jogadores recebem mensagens insistentes sobre a segurança após baixarem o jogo. O estúdio acusa também o Google de restringir parcerias com fabricantes e operadoras, além de bloquear diretamente apps baixados por fora - a Epic Games deixava Fortnite disponível em seu site para que usuários de Android fizessem download.

Para evitar perder jogadores, e os rendimentos gerados em microoperações dentro do jogo, a Epic Games decidiu levar Fortnite para a Play Store.

"Esperamos que o Google revise suas políticas num futuro próximo para que todos os desenvolvedores sejam livres para realizar transações com clientes por meio de serviços abertos no Android e na Play Store, incluindo pagamentos", diz outra parte do comunicado. O Google não havia comentado até a publicação deste texto.