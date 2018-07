Dos brasilienses da Behold, Galaxy of Pen and Paper é um game de RPG com pegada de ficção científica.

"O espaço, a fronteira final": o estúdio brasiliense Behold Studios confirmou a data de lançamento de seu novo jogo, Galaxy of Pen and Paper, para o dia 27 de julho.

Continuação de Knights of Pen and Paper, sucesso em 2013, o novo game será ambientado no espaço e terá versões para iOS, Android, Mac, PC e Linux.

Assim como seu antecessor, Galaxy of Pen and Paper leva para os games o universo dos jogos RPGs de mesa, como Dungeons and Dragons e G.U.R.P.S.. Ou seja: há batalhas por turnos, muita contação de história e boas piadas com referências pop. “Somos fanáticos por clássicos e contos alternativos de sci-fi”, disse Saulo Camarotti, um dos sócios-fundadores da Behold, em entrevista ao Estado em abril.

O humor dos textos dos jogos da empresa também deve estar de volta – em Knights of Pen and Paper, apareciam personagens irreverentes inspirados em criaturas do folclore e da cultura pop. Além disso, o jogo também tem visual retrô, inspirado nos jogos do antigo Super Nintendo. Assista ao trailer de anúncio de Galaxy of Pen and Paper abaixo: