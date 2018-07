Aquiris Game é a versão expandida de Horizon Chase, lançado em 2015 para iOS e Android

Após três anos de espera, o game brasileiro Horizon Chase Turbo chega nesta terça-feira, 15, ao PlayStation 4. Lançado originalmente em 2015 para smartphones, o jogo de corrida homenageia clássicos como Top Gear e Outrun e está de volta remodelado, com novos carros e pistas.

De quebra, ainda é o primeiro jogo brasileiro a ser lançado em formato físico para o videogame da Sony, podendo ser encontrado nas lojas do País a partir desta terça por R$ 50 – há também uma versão para PCs, vendida por R$ 38 nas lojas digitais. Inicialmente, Horizon Chase Turbo deveria chegar aos consoles em 2016 – como foi anunciado pela empresa durante a Brasil Game Show de 2015.

“Demoramos porque queríamos levar o jogo para outro patamar”, justifica Sandro Manfredini, diretor de negócios da produtora gaúcha Aquiris, responsável pelo game. “Se tivéssemos lançado naquela época, não teríamos aproveitado oportunidades que só os consoles nos dão”. Ele diz respeito à tela grande e aos controles do videogame da Sony, mas também a novos modos presentes no jogo.

Novidades. O principal deles é o chamado “multiplayer de sofá”: se antes apenas um jogador podia correr pelas pistas do game, agora até quatro amigos podem se enfrentar nas corridas, com direito a tela dividida e tudo – como acontecia nos títulos de corrida dos anos 1990. “Buscamos uma alternativa ao que o mercado oferece com jogos de corrida – ou seja, jogos de simulação, mas são super complexos”, diz ele. “Horizon Chase quer trazer de volta a sensação de velocidade e competição dos games de antigamente, entre amigos e família.”

Outras novidades são os modos Fantasma, Torneio e Endurance. No primeiro, o jogador compete contra os melhores tempos feitos por seus amigos em cada uma das pistas. No segundo, é possível disputar campeonatos com duração de quatro pistas, escolhidas aleatoriamente pelo jogo – cabe apenas escolher se o desejo é correr em percursos de nível fácil, médio ou difícil.

Aquiris Modo de tela dividida suporta 2 ou 4 jogadores no PlayStation 4 e no PC

Por fim, no Endurance, a meta é ser resistente: são três desafios de tamanhos diferentes – com 12, 36 e 109 pistas. Para seguir em frente, é preciso chegar ao menos em quinto lugar em cada um dos percursos. Quem superá-los vai conseguir desbloquear novos carros. “O jogador pode salvar o progresso no meio, porque seria insano jogar tudo na sequência, mas é preciso se dar bem para ir até o final”, diz Manfredini. “O carro das 109 pistas é o grande prêmio do jogo.”

Manfredini explica ainda que o número de pistas cresceu – como já dito, são 109, contra 70 do jogo originalmente lançado para o iPhone. “Temos novas fases de China e Japão, e também novas músicas”, afirma. A trilha sonora de Horizon Chase Turbo, vale frisar, é outro destaque do jogo: afinal, ela foi composta pelo escocês Barry Leitch, que compôs as canções de Outrun 2 e Lotus Turbo Challenge, outros dois clássicos do gênero de corrida.

Aquiris Game também traz novos carros e pistas; circuitos no Japão e na China foram incluídos, conta o diretor de negócios da Aquiris, Sandro Manfredini

Horizonte. Segundo Sandro Manfredini, apesar da demora, Horizon Chase Turbo foi feito nos últimos nove meses, por uma equipe de 12 pessoas. Isso aconteceu porque a empresa tem tocado diversos projetos em paralelo – no ano passado, lançou Ballistic Overkill, uma versão turbinada de um antigo jogo de tiro feito pelo estúdio no início dos anos 2010.

Ao todo, a produtora gaúcha tem 78 funcionários hoje – boa parte deles trabalha em um projeto ainda não revelado, com uma propriedade intelectual licenciada. O game, previsto para dispositivos móveis, é tratado com grande mistério pela empresa. “Devemos divulgar novidades no segundo semestre”, promete o executivo.

Para o segundo semestre, a empresa também faz uma primeira previsão para lançar uma versão de Horizon Chase Turbo para Xbox One X e Nintendo Switch – os outros dois consoles do mercado. “Vamos trabalhar para isso, mas é a primeira vez que desenvolvemos para essas plataformas”, comenta Manfredini. “Vai ser um desafio grande.”

Horizon Chase Turbo

Produtora: Aquiris

Plataforma: PS4 e PC

Preços: R$ 38 (PC) a R$ 50 (PS4)

Já disponível no Brasil