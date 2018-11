Disponível gratuitamente a partir desta semana para Android e iOS, Starlit On Wheels traz corridas de kart em alta velocidade

Com mais de 10 milhões de downloads nos celulares e 500 mil no PlayStation 4, o game Starlit Adventures pode ser considerado um dos maiores sucessos da indústria brasileiro de jogos. Agora, a produtora gaúcha Rockhead, responsável pelo título, coloca nas ruas um novo game da mesma franquia – e sobre rodas. Disponível gratuitamente a partir desta semana para Android e iOS, Starlit On Wheels traz os personagens da empresa para disputar corridas de kart em alta velocidade.

Além de trazer diversas pistas, cujos trechos se completam em uma história, a empresa gaúcha aposta na possibilidade de customização para conquistar o público. “Fazer um jogo de plataforma e usar os personagens num jogo de corrida é algo que a Nintendo já fez”, avalia Rodrigo ‘Chips’ Scharnberg, fundador da Rockhead. “Mas ela não tem um editor de pistas que permite que o usuário crie suas próprias corridas”.

Ou seja: além de poder pilotar, o jogador também poderá criar suas próprias pistas, com inúmeros recursos – é possível escolher o cenário, o tamanho e a largura da pista e fazer o traçado dar voltas em 360 graus (looping) ou ficar de cabeça para baixo, desafiando a gravidade. “É um editor tão poderoso que nós mesmos estamos utilizando-o para criar as pistas do jogo”, diz Scharnberg.

Os melhores criadores de traçados serão recompensados: segundo Scharnberg, as cinco melhores pistas de cada semana serão reunidas em um campeonato especial, à disposição de todos os jogadores de Starlit On Wheels. Será possível ainda disputar corridas contra amigos ou outros usuários, bem como customizar cada pedaço do carro – das rodas ao motor, os freios e a lataria.

Além de poder pilotar, o jogador também poderá criar suas próprias pistas

Estratégia. Starlit On Wheels é o terceiro game da série da Rockhead, iniciada em 2015 com Starlit Adventures – que chegou este ano aos consoles, por meio de uma parceria da gaúcha com o estúdio paulistano Webcore Games. No ano passado, foi a vez de Starlit Archery Club, game de arco-e-flecha com os mesmos personagens, que também já chegaram aos quadrinhos.

Segundo Scharnberg, para 2019 a empresa tem dois planos: o primeiro é trabalhar nas versões de seus jogos para consoles – a gaúcha já tem os kits de desenvolvimento para levar On Wheels para o PlayStation 4, bem como lançar a Starlit Adventures no Xbox One e no Nintendo Switch. A segunda é mais ousada: a criação de uma série animada de TV inspirada nos personagens da série. “Estamos em negociações e a previsão de estreia é para o final do ano que vem”, diz o executivo.